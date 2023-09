Lo street style conquista le tendenze Inverno 2023/24: must have i jeans cargo. Ne sono la prova le sfilate della New York Fashion Week.

Dopo la Fashion Week dedicata alla moda femminile per la prossima stagione estiva, a New York il 10 febbraio si è aperto ufficialmente il sipario sulle collezioni donna Autunno-Inverno 2023-24. Le sfilate nella Grande Mela hanno conquistato il fashion system con lo street style e l’intramontabile denim. Tra numerosi look a dettare tendenza sono stati in particolar modo i jeans cargo, che si confermano come capo must have di questo inverno.

New York Fashion Week: lo street style e i jeans cargo must have di questo inverno 2023

Direttamente dagli anni ’70, ritorna a dettare tendenza lo street style. E’ ormai da tempo che questo stile ha letteralmente conquistato tutti. Pantaloni, giacche, camicie e gonne hanno invaso il mondo della moda. Non a caso, lo street style è stato protagonista delle ultime sfilate della New York Fashion Weed dedicata alle collezioni moda femminile per l’Autunno-Inverno 2023/24. Protagonisti indiscussi delle sfilate, nonché simbolo portante dello street style, sono stati senza dubbio i jeans cargo. Comodi, versatili, pratici ma al tempo stesso glamour, rappresentano un evergreen che non può assolutamente mancare nel vostro guardaroba.

Lo street style detta tendenza per l’inverno 2023: come indossare e abbinare i jeans cargo

Grazie alla loro versatilità, sono perfetti per qualsiasi occasione. Di giorno, di sera, con un look casual, sportivo o elegante. Non solo. Sono disponibili in tantissimi versioni e colori. Possiamo scegliere tra una vasta gamma di modelli: in tessuto, in cotone, in pelle, in seta o nell’intramontabile denim. Inoltre, il loro taglio morbido e oversize è in grado di adattarsi perfettamente ad ogni silhouette. Dettaglio fondamentale e caratteristico di questo capo sono indubbiamente le iconiche maxi tasche. Per quanto riguarda tutto il resto… potete dare libero sfogo alla fantasia! Qui di seguito vi proponiamo qualche idea e consiglio per abbinare al meglio i jeans cargo.

Look elegante Per un look elegante e sofisticato, potete abbinare i jeans cargo ad un crop top o ad una magliettina aderente con blazer. Il giusto compromesso per chi ama i look eleganti e sofisticati, ma non vuole rinunciare alla comodità. Completate il tutto con un paio di stivaletti, dei tacchi a spillo o degli anfibi.

Look sportivo

Se invece prediligete outfit sportivi, abbinate ai jeans cargo una maxi felpa ed un paio di sneakers ed il gioco è fatto! Un look semplice, comodo e veloce.

Total look denim

Di grande tendenza in questa stagione è anche il total look denim. Scegliete quindi dei jeans cargo in denim e abbinate un top dello stesso tessuto. Impreziosite il vostro look con accessori e gioielli preziosi.

Dunque, cosa aspettate? Se nel vostro guardaroba non avete ancora almeno un paio di pantaloni cargo, correte ad acquistarli!