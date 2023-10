Perché tutti vogliono comprare vestiti di seconda mano? Negli ultimi anni scegliere i vestiti usati è diventata quasi una moda. Sempre più persone scelgono di vestirsi second-hand e gli armadi del futuro diventeranno sempre più circolari.

Perchè tutti decidono di comprare vestiti di seconda mano?

Negli ultimi anni scegliere di comprare vestiti di seconda mano è diventata quasi una moda. Prima era una scelta di pochi, ma ormai non è più così. Sempre più persone decidono di vestirsi second-hand, complici anche i social network e le varie app. Le piattaforme di e-commerce dell’usato sono sempre più diffuse e le abitudini di acquisto cambiano sempre più velocemente. Si tratta ovviamente di una buona notizia, visto che il riutilizzo è uno dei pilastri dell’economia e della moda circolare. L’abbigliamento usato può dare un grande contributo per riuscire a ridurre l’impatto ambientale. L’usato piace sempre di più e lo dimostra anche il successo di app come Vinted, che è davvero incredibile. La spinta agli acquisti di capi di seconda mano è favorita soprattutto da queste piattaforme online, che consentono di acquistare comodamente da casa e di avere anche un’ampia scelta. Inoltre, secondo i dati, questa crescita di acquisto di abiti usati è destinata ad aumentare nei prossimi anni, complici anche le nuove generazioni, che apprezzano molto questa possibilità. Inoltre, si ha sempre una maggiore cura dell’ambiente e l’usato consente di risparmiare materia prima, ridurre l’inquinamento, contribuire alla riduzione delle emissioni serra ed evitare che capi che possono essere ancora usati vadano a finire nella discarica. In ogni caso non si tratta di questa la motivazione principale per cui si comprano sempre più vestiti di seconda mano. Le persone scelgono questa tipologia di acquisto per risparmiare, permettersi anche marchi più di lusso senza spendere troppo e anche per trovare capi unici.

Comprare vestiti di seconda mano: la moda del futuro è circolare

È davvero difficile abbandonare la moda fast fashion, che continua ad essere incoraggiata con resi gratuiti, vendite a basso costo, pagamenti a rate, spedizioni senza spese e sconti incredibili. I brand del fast fashion spingono a comprare continuamente, anche quando non è necessario ed è difficile resistere. Per quanto l’attrazione per la moda usa e getta sia sempre molto forte, le persone sono sempre più soddisfatte quando acquistano capi di seconda mano. Con le nuove applicazioni, come Vinted, e non solo, acquistare e vendere abiti di seconda mano è diventato davvero molto semplice, sempre di più, tanto che molte persone lo fanno continuamente, a volte anche in modo compulsivo. La cosa positiva, però, è che i vestiti vengono sfruttati meglio, tornando in circolo e riuscendo sempre ad ottenere una nuova vita. In questo modo le persone possono indossare abiti di marca, sempre alla moda, per poi passarli ad alte persone quando non hanno più intenzione di indossarli. L’importante, come in tutte le cose, è non esagerare e trasformare una cosa bella in un’ossessione.

