Scopriamo insieme le tendenze sciarpe Autunno-Inverno 2023/24. Qualche consiglio utile per scegliere l’accessorio giusto e indossare sempre qualcosa alla moda, che si riesca ad abbinare perfettamente al proprio outfit.

Tendenze sciarpe Autunno-Inverno 2023/24: torna di moda la maxi sciarpa

L’inverno è ormai alle porte, il freddo inizia a farsi sentire, ed è arrivato il momento di tirare fuori dall’armadio le sciarpe. Anche quest’anno, la sciarpa maggiormente in tendenza per la stagione fredda è quella maxi, diventata un vero e proprio must have. Questo modello di sciarpa è estremamente versatile, adatto a qualsiasi occasione e può essere abbinato a numerosi capi. Può funzionare nelle situazioni più formali, di ogni giorno, per esempio con blazer e tailleur, ma anche per un look più chic in perfetto stile urban, proprio come alcune star americane, con camicia, maglione, jeans, sneakers e cappotto over. La maxi sciarpa può essere indossata anche di sera, con cappotti di lana o trench di pelle, abbinati ad abiti mini e lounguette, stivali alti e sandali con il tacco. Sicuramente riuscirà a donare un tocco in più a qualsiasi outfit, essendo a tutti gli effetti l’accessorio più utilizzato e in tendenza del momento.

La maxi guida per scegliere l’accessorio giusto

Un outfit non può dirsi completo senza gli accessori, in qualsiasi stagione. Per questa stagione fredda gli accessori assumono volumi maxi. La sciarpa XXL è sicuramente un vero e proprio must have per questa stagione, che aiuterà a contrastare il freddo con grande stile. Come abbiamo accennato, è l’accessorio più versatile, facilmente adattabile a qualsiasi tipo di outfit. Per quanto riguarda gli altri accessori, continuano le misure maxi, come per le cinture, che avranno misure così grandi da sostituire i corsetti e in alcune situazioni anche i top, per un look in perfetto stile punk rock. Sì anche a collant colorati, da sfruttare a contrasto con l’outfit o nella stessa tonalità, e cuissardes, che avvolgono la gamba fino alla coscia e sono super femminili. Le mezze misure non piacciono più, tanto che anche i guanti diventano maxi, arrivando a coprire abbondantemente anche il gomito. Saranno perfetti se abbinati alla vostra maxi sciarpa. Saranno maxi anche gli orecchini, soprattutto quelli a cerchio. Tornano di moda anche le zeppe, in versione slim per l’inverno, più snelle e super comode, in perfetto stile boho e romantico, ideali sia con i vestiti che con i pantaloni. Sì anche alla cravatta, simbolo maschile ma accessorio femminile e molto sensuale. Da sfoggiare nei luoghi al chiuso, sotto la maxi sciarpa che vi servirà a coprirvi dal freddo. Le sciarpe quest’anno verranno sfoggiate non solo nei colori tipici dell’autunno e dell’inverno, ma anche in colori un po’ più accesi, in grado di attirare l’attenzione. Sarà una stagione fredda, ma incredibilmente colorata e avvolgente.

