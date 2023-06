Sono passati quattro anni dalla fine della relazione tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. Il conduttore è tornato a parlare della sua ex fidanzata e del perché si sono lasciati. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, i motivi della fine della storia d’amore tra Ruffini e la Del Bufalo.

Perché Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati? La verità

L’attore, conduttore televisivo, regista, sceneggiatore e produttore teatrale Paolo Ruffini e l’attrice, cantante e conduttrice televisiva Diana Del Bufalo a dicembre del 2019 hanno annunciato la fine della loro storia d’amore dopo quattro anni insieme. È stata Diana Del Bufalo ha fare un post su Instagram per comunicare che lei e Paolo non stavano più insieme già da un mese e mezzo. I due si erano conosciuti al programma televisivo “Colorado” nel 2015. Fino ad ora nessuno dei due aveva mai raccontato nel dettaglio i motivi che avevano portato alla fine della loro relazione, si era ipotizzato che Ruffini avesse tradito Diana. Oggi è un’altra la verità che emerge, è stata Diana Del Bufalo a mettere fine alla storia con Paolo. Entrambi ne hanno sofferto molto. Ruffini, intervistato al Settimanale “Oggi” ha deciso finalmente di parlare della fine della storia con Diana Del Bufalo, dicendo che è stata proprio l’attrice a comunicarli, durante una cena, che non voleva più stare insieme a lui. Queste le parole di Paolo: “è stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: non me la sento più di stare insieme a te. Io ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi.” Tra i due non ci sono stati rancori di alcun tipo, Ruffini ha infatti dichiarato di essere molto felice per i successi raggiunti dall’ex fidanzata, soprattutto ora che ha realizzato il suo grande desiderio, ovvero il musical: “penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical. Sono andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo.”

Paolo Ruffini e la nuova fidanzata

Da circa un anno Paolo Ruffini ha una nuova fidanzata, l’attrice ed ex modella venezuelana Barbara Clara, che ricordiamo per aver interpretato il ruolo di Viola Castelli nella soap opera italiana “Centovetrine“. Ruffini ha dichiarato a “Novella 2000″ di essere rimasto folgorato quando ha visto Barbara Clara, non solo dalla sua bellezza ma anche dalla sua semplicità: “ha un’anima pura e sincera. A me è sempre capitato di trovare donne pretenziose e capricciose ed è la prima volta, una delle poche volte, che ho trovato una persona che non chiede nulla ma ha solo il desiderio di dare, di amare. Questa sua peculiarità l’ho trovata semplicemente meravigliosa.”

In un’altra intervista, questa volta al Settimanale “Visto“, l’attore toscano aveva dichiarato di essere pronto a mettere su famiglia con Barbara Clara, anche se comunque è una scelta sulla quale dovranno ragionare molto.