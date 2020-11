Con il suo accento toscano e il look sbarazzino, Paolo Ruffini è diventato memorabile durante la conduzione di Colorado. I suoi progetti sono molto vari però, per questo alcuni potrebbero conoscerlo per i ruoli al cinema e altri per i suoi progetti a teatro per combattere la disabilità.

Chi è Paolo Ruffini

Paolo Ruffini (Livorno, 26 novembre 1978) è un attore, conduttore televisivo e regista italiano. Si approccia alla carriera di attore girando degli spot pubblicitari per Kinder Cereali e Olidata. Partecipa poi al suo primo film “Ovosodo” di Paolo Virzì a fianco di una giovane Claudia Pandolfi.

Nel 2001 fonda poi un Associazione cinematografica dal nome “Nido del Cuculo” con cui organizza eventi, rassegne, festival cinematografici e musical nei quali partecipa anche attivamente come attore e autore.

Nel 2002 diventa poi protagonista di MTV scelto per la conduzione di programmi quali MTV On the beach, Hitlist Italia, MTV Mobile Chart e Select. Pochi anni dopo inizia una collaborazione con Marco Giusti per la creazione del talk show “Bla Bla Bla” con Lilo&Greg.

Con lo stesso realizza anche il programma “Matinée Soirée” in onda sui Rai Due.

I progetti per il grande schermo

Nel 2005 ottiene un ruolo per la pellicola “Natale a Miami” di Neri Parenti, replicata l’anno successivo con “Natale a New York”. Il successo dei cinepanettoni cresce così nel 2008 prende parte a “Natale a Rio” e l’anno successivo a “Un’estate ai Caraibi” a fianco di Gigi Proietti.

Tra gli altri film che lo vedono coinvolto ricordiamo “La seconda volta non si scorda mai” di Alessandro Siani e “La prima cosa bella” di Paolo Virzì. Nel 2010 si trova a fianco dei grandi Luca Argentero e Paola Cortellesi sul set di “C’è chi dice no” seguito da un secondo progetto dal nome “80 voglia di…’80!”.

In questi anni prende in parte ad altre due pellicole amate: “Maschi contro femmine” e il parallelo “Femmine contro maschi”.

Colorado e la carriera negli anni ’10

Nel settembre 2011 inizia a condurre su Italia1 il programma comico Colorado insieme a Belén Rodríguez, con cui si ripeterà la collaborazione per i cinque anni successivi. Nel frattempo nell’inverno 2011-2012 è in tournée teatrale la commedia musicale “Tre cuori in affitto” assieme ad Arianna Bergamaschi e Justine Mattera ed esce anche il suo primo film come regista dal nome “Fuga di cervelli”. Tra i protagonisti ci sono Frank Matano e altri youtuber che sono stati giudicati male dalla critica.

Il 9 ottobre 2014 esce nelle sale cinematografiche il film “Tutto molto bello” che lo vede impegnato sia nel ruolo di attore che in quello di regista, in compagnia di Frank Matano. Si ripropone il copione precedente per cui il pubblico lo acclama, ma la critica lo scredita molto.

L’anno successivo torna alla conduzione di Colorado con Diana Del Bufalo con cui nasce una storia d’amore che durerà per i successivi 4 anni. Oltre all’attività nel cinema e in televisione, porta in giro per teatri il suo nuovo spettacolo “Un grande abbraccio”, varietà comico in cui gli attori sono principalmente disabili. Nel 2017 cura la regia di “Super vacanze di Natale” che celebra i 35 anni del genere cult del cinepanettone attraverso le scene più celebri.