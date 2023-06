Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il perché della fine della loro storia d’amore.

Perché Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati? Le cause

La conduttrice televisiva e radiofonica, attrice teatrale ed ex Miss Italia Manila Nazzaro e il dirigente sportivo ed ex calciatore italiano Lorenzo Amoruso si sono lasciati dopo una storia durata sei anni. Secondo quando dichiarato da Manila Nazzaro alla trasmissione “Verissimo” condotta da Silvia Toffanin, è stata lei a porre fine alla relazione che era già in crisi da qualche tempo. Queste le sue parole:

“Dopo molti mesi di discussioni, che partivano anche per cose futili, mi guardo accanto e non ho più trovato nessuno. Non c’era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Non avvertivo più stima e orgoglio da parte sua. Le modalità con cui comunicavamo non erano più giuste, cose a cui do molta importanza. Pensavo che Lorenzo sarebbe diventato mio marito, che sarebbe stato presente anche per i miei figli.”

Manila ha dichiarato che lei e Lorenzo erano ormai diventati due estranei in casa e che anche i suoi figli, avuti da Francesco Cozza, se ne erano accorti. Nonostante Lorenzo abbia provato a riavvicinarsi a Manila, lei non ne ha voluto sapere “Quando arrivo a un punto per me è un non ritorno”.

Oltre alla rottura con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro ha avuto anche dei problemi di salute, che l’hanno costretta immobile a letto per 20 giorni consecutivi, poiché una protesi al seno si è rotta e la conduttrice è stata così operata d’urgenza.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati: lei si sfoga su Instagram

Manila Nazzaro si è sfogata su Instagram visto che nell’ultimo periodo ha ricevuto insulti e insinuazioni circa dei presunti tradimenti nei confronti dell’ex Lorenzo Amoruso. Gli attacchi sono comparsi dopo la notizia della frequentazione tra Manila e Stefano Oradei, il ballerino professionista di “Ballando con le stelle“. Questo lo sfogo della conduttrice pugliese: