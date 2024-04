Perché le adidas Wales Bonner sono le scarpe di tendenza 2024? Te lo sveliamo noi! Con la loro versatilità, comfort senza precedenti e stile unico, sono semplicemente imperdibili. Scopri tutti i dettagli leggendo fino in fondo il nostro articolo e lasciati conquistare dalle calzature più hot del momento.

Adidas Wales Bonner, le scarpe di tendenza 2024: tutti i modelli da non perdere

La collaborazione tra Adidas e Wales Bonner, iniziata nel 2020, è stata una delle più significative nel mondo della moda degli ultimi anni. Il colosso dello sportwear e la rinomata designer britannica, infatti, hanno dato vita alle iconiche Samba. Per la stagione 2024, la calzatura amatissima dalle fashion addicted si rinnova con un design esclusivo. Le Adidas Wales Bonner mantengono la loro silhouette della tomaia e la suola fedele al modello iniziale, ma vengono impreziosite da dettagli unici. Tra questi, rientra indubbiamente la lunghissima linguetta extra large. Realizzate con materiali di alta qualità come finto pelo di cavallino o camoscio, sono disponibili in quattro diverse varianti. Le classiche sneakers bianche presentano dettagli grigi e bordeaux, mentre le sneakers nere dettagli bianchi. Troviamo poi le eleganti e moderne sneakers specchiate argento. Il modello più audace e richiesto sono invece le sneakers leopardate con interno azzurro e dettagli bianchi.

Adidas Wales Bonner, tutti i dettagli: come indossarle, dove acquistarle e prezzo

Incredibilmente versatili, permettono di creare una vasta gamma di outfit, che vanno dal casual all’elegante. Puoi indossarle con jeans a gamba larga per un look rilassato e sportivo, oppure abbinarle a un vestito a tubino per un tocco di eleganza. Se ami lo stile formale, puoi optare per un paio di pantaloni sartoriali e completare il look con le iconiche sneakers, per un mix di classe e comfort. Le esclusive scarpe Adidas Wales Bonner sono disponibili sul sito ufficiale del marchio sportivo, presso Wales Bonner, l’app Confirmed, e tutti gli altri negozi selezionati, a circa 200 euro. Se desideri acquistarle e sfoggiare la calzature dell’anno, agisci in fretta! Sono così richieste che spariscono in un batter d’occhio. Trovarle non è facile… in bocca al lupo!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tenniscore, spopola la tendenza fashion 2024 | DonneMagazine.it

Moda primavera 2024, le ballerine (must have) di Demi Moore | DonneMagazine.it