Le ballerine sono tra le scarpe di tendenza delle primavera 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le ballerine must have di Demi Moore.

Moda primavera 2024, le ballerine (must have) di Demi Moore

La primavera è ufficialmente incominciata e tra le tendenze scarpe spiccano le ballerine, già tornate prepotentemente di moda lo scorso anno. Comode e versatili, perfette per quando inizia a fare più caldo. Le ballerine sono infatti più leggere delle classiche décolleté e più eleganti delle classiche sneakers. Per questa Primavera 2024 sono di forte tendenza le ballerine aperte, quelle con cinturino e quelle con strass, in grado di dare quel tocco chic in più a qualsiasi look. Per quanto invece riguarda i colori, le tendenze puntano sulle tonalità pastello a quelle neutre intramontabili. In poche parole, le ballerine sono le scarpe must have di queste stagioni calde, vietato non averne almeno un paio nel proprio armadio! Infatti, anche una delle attrice più note e amate, ovvero Demi Moore, è una grandissima fan di questo tipo di calzatura. L’ex moglie di Bruce Willis ne ha indossate ad esempio un paio di colore verde in stille balletcore, che si apprestano a essere le vere protagoniste di questa stagione!

Come indossare le ballerine di Demi Moore

Come abbiamo appena visto, tra le calzature di tendenza di questa primavera 2024 ci sono le ballerine, amatissime anche dall’attrice e produttrice cinematografica Demi Moore. L’ex moglie di Bruce Willis le indossa ad esempio abbinate a un paio di jeans blu scuro e un maxi impermeabile bordeaux. Le ballerine sono però perfette da indossare anche con un paio di pantaloni sartoriali di colore nero, per un look super elegante, abbinate a una camicia bianca oversize. Per un look più casual si possono abbinare a una minigonna e a un top crop. Quello che è certo è che un paio di ballerine non possono certo mancare nel nostro guardaroba per questa primavera 2024!

Dove acquistare le ballerine come quelle indossate da Demi Moore

Se volete comprare un paio di ballerine come quelle indossate dall’attrice Demi Moore, vediamo adesso insieme dove potete trovarle:

Yoox.com: qui potete trovate le ballerine verdi con fiocco 8 by Yoox. Sono realizzate in pelle, a tinta unita, con interno foderato, sono senza tacco, con suola in cuoio. Disponibili anche in altri colori, il costo è di 69 euro.

qui potete trovate le ballerine verdi con fiocco 8 by Yoox. Sono realizzate in pelle, a tinta unita, con interno foderato, sono senza tacco, con suola in cuoio. Disponibili anche in altri colori, il costo è di Farfecht.com: qui potete trovare le ballerine con applicazione di Philipp Plein. Sono di colore verde smeraldo, finitura lucida, in pelle di vitello, ciondolo con teschio, design a punta e suola multistrato. Il costo è di 590 euro, ora in saldo a 295 euro.

qui potete trovare le ballerine con applicazione di Philipp Plein. Sono di colore verde smeraldo, finitura lucida, in pelle di vitello, ciondolo con teschio, design a punta e suola multistrato. Il costo è di 590 euro, ora in saldo a Parfois.com: qui potete trovare le Ballerine in pelle di colore verde, a punta e con suola in gomma. Il costo di queste ballerine è di 49,99 euro.

E voi, quale tra queste preferite?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Primavera 2024, le ballerine must have: modelli in trend e idee look

Primavera Estate 2024: queste sono le scarpe basse (eleganti) di tendenza