Il tennis detta tendenza anche nella moda, sta infatti spopolando il tenniscore. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Tenniscore, spopola la tendenza fashion 2024

Negli ultimi anni il tennis è diventato uno degli sport più seguiti anche nel nostro Paese, grazie soprattutto alle imprese di Jannik Sinner. Un pò come successo con il fenomeno di Barbie, che ha dato via al Barbiecore, ovvero il vestirsi copiando l’abbigliamento tipico dell’iconica bambola e puntando sul rosa, ecco che arriva il tenniscore. Mini gonne, polsini, polo, calzettoni e cappellini, ecco che sono diventati capi e accessori da indossare nella vita di tutti i giorni. Infatti per vestirsi in stile tenniscore non è necessario saper giocare a tennis, ma diventa un modo per dare un tocco fashion in più al proprio look. La moda quindi incontra il mondo del tennis e le stagioni calde sono perfette per sfoggiare ad esempio la tipica gonna bianca a pieghe che vediamo sui campi di tennis. Ma vediamo adesso nel dettaglio quali sono i capi e gli accessori tenniscore da avere assolutamente per stare al passo con le nuove tendenze.

Tenniscore: i capi e gli accessori must have

Come abbiamo appena visto, il tennis influisce anche nel mondo della moda. Non solo personaggi famosi, la tendenza tenniscore sta davvero prendendo sempre più piede anche tra la gente comune. Durante la première del film di Luca Guadagnino “Challengers” a Roma, abbiamo visto l’attrice Zendaya con indosso un paio di décolleté molto particolari. Il tacco infatti era conficcato in una mini pallina da tennis. Ma vediamo adesso nel dettaglio quali sono i capi e gli accessori in stile tenniscore da avere assolutamente e da sfoggiare in queste stagioni calde:

Mini gonna bianca: è probabilmente il primo capo che a noi donne viene in mente quando pensiamo all’abbigliamento delle giocatrici di tennis. Era il 1920 a Wimbledon quando la giocatrice francese Suzanne Lenglen ha indossato per la prima volta una gonna che arrivava sopra al ginocchio, una mini skirt. Da allora è diventata la gonna per eccellenza delle giocatrici di tennis. La mini gonna a pieghe di colore bianco è perfetta per essere indossata in primavera e in estate, magari con le gambe abbronzate. E’ anche facilmente abbinabile, per esempio con una t-shirt o un top crop e ai piedi un paio di sneakers o anche delle ballerine o dei sandali per un look più elegante. Insomma, la mini gonna bianca a pieghe è la gonna del 2024.

è probabilmente il primo capo che a noi donne viene in mente quando pensiamo all’abbigliamento delle giocatrici di tennis. Era il 1920 a Wimbledon quando la giocatrice francese Suzanne Lenglen ha indossato per la prima volta una gonna che arrivava sopra al ginocchio, una mini skirt. Da allora è diventata la gonna per eccellenza delle giocatrici di tennis. La mini gonna a pieghe di colore bianco è perfetta per essere indossata in primavera e in estate, magari con le gambe abbronzate. E’ anche facilmente abbinabile, per esempio con una t-shirt o un top crop e ai piedi un paio di sneakers o anche delle ballerine o dei sandali per un look più elegante. Insomma, la mini gonna bianca a pieghe è la gonna del 2024. Sneakers : le classiche sneakers bianche sono in realtà di tendenza da sempre, ma quest’anno lo sono ancora di più, quindi guai a non averne un paio a casa.

: le classiche sneakers bianche sono in realtà di tendenza da sempre, ma quest’anno lo sono ancora di più, quindi guai a non averne un paio a casa. Total White: il colore del tennis è senza dubbio il bianco, quindi t-shirt, top, camicette di colore bianco sono tra i capi di tendenza di questo 2024.

il colore del tennis è senza dubbio il bianco, quindi t-shirt, top, camicette di colore bianco sono tra i capi di tendenza di questo 2024. Cappellini: perfetti per l’estate, ecco che il classico berretto indossato dalle tenniste è l’accessorio must have di queste stagioni calde.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Primavera 2024, le tendenze moda: idee e outfit per la sera

Moda Primavera 2024: i boxer da uomo diventano shorts da donna