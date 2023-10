Luisa Ranieri è stata scelta da Johnny Depp per interpretare il ruolo di Rosalie nel film Modi, dedicato ad Amedeo Modigliani. Un film particolarmente atteso, con un cast di grande successo che comprende anche nomi italiani.

Perchè Johnny Depp ha scelto proprio Luisa Ranieri per interpretare Rosalie nel film Modi?

Luisa Ranieri è stata scelta per indossare i panni di Rosalie, una delle amanti di Modigliani, nel film Modi. L’attrice è stata scelta da un regista particolarmente speciale, ovvero Johnny Depp, che torna dietro la macchina da presa a 25 anni dal suo esordio con Il coraggioso. L’attore ha deciso di portare in scena uno spaccato della vita di Amedeo Modigliani. Per interpretare una delle donne amate dall’artista italiano, ovvero Rosalie, Johnny Depp ha voluto Luisa Ranieri, reduce dal successo di È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino, e da quello della serie tv andata in onda su Rai 1, ovvero Lolita Lobosco, le cui riprese della terza stagione sono appena iniziate a Bari. Ora l’attrice interpreterà questo nuovo ruolo in un film davvero molto importante e particolarmente atteso da parte del pubblico.

Johnny Depp e il film Modi: cast e trama

Il progetto è basato sull’opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per il grande schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, già autori del film La promessa, di Sean Penn. Dopo i processi Johnny Depp ha decisamente intrapreso un percorso di vera rinascita. È tornato nel mondo del cinema dopo la presentazione del film Jeanne du Barry al Festival di Cannes 2023, ma il suo nome per il momento continua a creare non poco scompiglio nel mondo dello spettacolo. Johnny Depp, nel ruolo del regista, ha deciso di affidare la parte del protagonista, ovvero Modigliani, a Riccardo Scamarcio, mentre quello del coprotagonista al suo amico Al Pacino. “Sono entusiasta di annunciare che nel nostro nuovo film su Modigliani si aggiunge nel cast anche Luisa Ranieri, una tra le attrici più talentuose che l’Italia possa vantare e che potrebbe sicuramente avere successo a livello internazionale” ha poi aggiunto il produttore Andrea Iervolino, in un comunicato stampa.

Modi è un film biografico ambientato durante il soggiorno parigino di Amedeo Modigliani, artista italiano, nel 1916. In particolare, Johnny Depp ha deciso di raccontare solo due giorni della vita di Modigliani, ovvero quelli in cui, desideroso di mettere fine alla propria carriera e lasciare la città, è in fuga dalla polizia per le strade della splendida capitale francese e si scontra con i colleghi bohémien, ovvero l’artista francese Maurice Utrillo, il bielorusso Chaim Soutine e la sua musa e amante inglese Beatrice Hastings. È quando incontra il collezionista d’arte internazionale Gangnat, interpretato da Al Pacino, che la sua vita sembra essere sul punto di cambiare completamente.



