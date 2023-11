Perchè Claudio Amendola si lamenta della sua pensione?

Claudio Amendola si è lamentato della sua pensione, lasciandosi andare ad uno sfogo che riguarda gli stipendi e le tasse. Le dichiarazioni del famoso attore italiano sulla sua carriera e i suoi guadagni.

Claudio Amendola: lo sfogo sullo stipendio e la pensione

Claudio Amendola è un famoso attore italiano e anche un contribuente onesto, come lui stesso ha specificato. In una sua recente intervista per Il Messaggero, l’attore si è lamentato della sua pensione e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando di stipendi e tasse. “Se in un anno ho guadagnato tre milioni, più della metà li ho versati felicemente in tasse. Io guadagno e pago tutto a mio nome” ha dichiarato l’attore, tirando fuori un discorso che riguarda tutti i lavoratori onesti, che vedono molti soldi volare via a causa delle tasse. “Tanta gente molto più ricca di me lavora facendo intestare a tante società. E così a volte mi è sembrato strano e ‘simpatico’ pagare più tasse di certa gente” ha aggiunto Claudio Amendola, che si è lasciato andare al suo sfogo. L’attore ha già un’idea molto precisa della somma a cui ammonterà la sua pensione mensile. “Dopo 42 anni di lavoro e decine di milioni di euro versati, fra due anni prenderà quattromila euro al mese. Se penso che ci sono certi manager che ne prendono ottantamila” ha aggiunto l’attore. Con i suoi guadagni l’attore è riuscito ad investire nell’apertura di tre ristoranti, che gestisce lui parallelamente al suo lavoro. “Da trent’anni ho dei partner di cui mi fido ciecamente. Un po’ ci sto dietro anch’io, un po’ il gioco l’ho imparato. Sono fiero di dare lavoro a una quarantina di persone” ha spiegato Amendola, sottolineando che si è anche tolto qualche sfizio, come l’acquisto di una barca, ma che non lo rifarebbe. Claudio Amendola ha ammesso di aver avuto anche tanta fortuna nel lavoro e di essersi sempre impegnato al massimo, ma di essere pentito di non aver continuato a studiare. Ha anche parlato dell’infarto avuto nel 2017, e di come per anni ha avuto paura, prima di tornare ad essere quello di sempre.

Perchè Claudio Amendola si lamenta della sua pensione?

Claudio Amendola si è lasciato andare a questo sfogo che riguarda le tasse, toccando un argomento che sta a cuore a moltissimi italiani. Il suo discorso ha trovato consenso e sul web moltissimi utenti hanno dichiarato di essere d’accordo con lui. C’è anche, però, chi sottolinea che lui avrà comunque una pensione da 4mila euro, cosa che purtroppo non accade per altre persone, che hanno lavorato duramente per tutta la vita ma hanno cifre molto più basse come pensione. Alcuni utenti hanno anche sottolineato che in fondo, non ha poi fatto così male a smettere di studiare, visto che guadagna tre milioni l’anno, mentre chi si è laureato prende 800 euro al mese e paga anche lui le tasse. Gli stessi laureati che, probabilmente, dopo una vita di lavoro, prenderanno una pensione da fame. Voi siete d’accordo con lo sfogo di Claudio Amendola?

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: