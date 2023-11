Le condizioni dell’attore Bruce Willis stanno peggiorando. A quanto pare non riconosce più l’ex moglie Demi Moore. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di sapere come sta l’attore.

Bruce Willis, la sua salute continua a peggiorare: non riconosce più Demi Moore

Bruce Willis è uno degli attori più amati di Hollywood. Circa un anno fa l’attore ha dovuto ritirarsi dalle scene per colpa della malattia che lo aveva colpito, la demenza frontotemporale. Una fonte avrebbe raccontato alla rivista Closer che le condizioni del divo americano stanno peggiorando, tanto che Bruce non avrebbe riconosciuto la sua ex moglie, l’attrice Demi Moore, che era andata a trovarlo dopo il suo viaggio in Italia. A quanto pare, secondo la fonte, quando i due ex coniugi si sono incontrati, Bruce non avrebbe riconosciuto la donna con la quale è stato sposato per 13 anni e dalla quale ha avuto tre figli, Rumer, Scout e Tallulah: “Demi è sempre rimasta in contatto con l’attuale moglie di Bruce Willis, Emma Heming. Ma non sapeva che l’ex marito fosse così peggiorato. Demi capiva che lui non la riconosceva.” La fonte ha aggiunto che Demi Moore era devastata da questa cosa, lei e Bruce Willis hanno condiviso tanto e, nonostante la separazione, sono sempre rimasti in ottimi rapporto. Demi è infatti una delle persone che sono state più vicine a Bruce Willis da quando ha scoperto la malattia, anzi è stata lei stessa a diffondere per prima la notizia della malattia dell’ex marito e il suo forzato addio alle scene.

Bruce Willis, la sua malattia

L’attore e produttore cinematografico Bruce Willis è stato costretto a ritirarsi dalle scena a causa di una malattia, ovvero la demenza frontotemporale. Dopo una iniziale diagnosi di afasia, lo scorso mese di febbraio le condizioni dell’attore sono peggiorate, fino alla demenza frontotemporale, ovvero un disturbo neurodegenerativo che colpisce il lobo frontale del cervello e che provoca un deterioramento del comportamento, della personalità e del linguaggio. Lo scorso mese di settembre, la moglie di Bruce Willlis, Emma Heming aveva parlato delle condizioni del marito al Today Show, affermando di non sapere se Bruce fosse consapevole o meno della sua situazione: “la demenza è una malattia difficile, è difficile per la persona a cui viene diagnosticata ma anche per tutta la famiglia. Quando dicono che questa è una malattia di famiglia, lo è davvero.” Un amico di Bruce Willis, Gleen Gordon Caron, lo scorso mese ha rivelato al New York Post che le condizioni dell’attore stavano peggiorando: “sta perdendo la capacità di parlare e la gioia di vivere. La mia sensazione è che si renda conto chi sono in due o tre minuti. Ha smesso di leggere anche se era uno dei suoi passatempi preferito. Tutte quelle abilità linguistiche non sono più a sua disposizione. Tuttavia, è ancora Bruce. Quando sei con lui sai che è Bruce e sei grato che sia lì”.

