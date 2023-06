Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati. Ecco tutti i dettagli e i retroscena sulla loro rottura.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati

E’ ormai da tempo che si vocifera di una presunta crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ed ora sembrerebbe essere ufficiale. Ad aver annunciato la notizia è stata la stessa influencer tramite il suo profilo social. Ma, prima di svelare il perché della rottura, ripercorriamo la loro storia e scopriamo insieme tutte le motivazioni che hanno portato i due a mettere un punto alla loro favola d’amore. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello, durante la partecipazione all’edizione 2023. Tra di loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La loro è stata una storia molto turbolenta, piena di incomprensioni, discussioni, alti e bassi. Nonostante tutto, però, ha conquistato fin da subito il pubblico italiano. Tanto che i telespettatori hanno dato vita ad un vero e proprio fandom chiamato i Donnalisi. La coppia è stata una delle più amate, odiate e chiacchierate dai telespettatori. Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello, la coppia sembrava aver ritrovato la serenità e la stabilità che all’interno del programma molto spesso veniva messa a dura prova. Tuttavia, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati. Attraverso delle storie su Instragram, infatti, l’influencer ha svelato che le cose tra lei e l’ex gieffino non andrebbero più bene.

Perché Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati?

Secondo quanto si legge nelle storie, sembrerebbe che Edoardo Donnamaria abbia messo al secondo posto Antonella Fiordelisi. Lei dichiara di aver dato troppo e non aver ricevuto abbastanza rispetto all’interno della loro relazione. Inoltre, ha chiesto ai suoi milioni di fan un po’ di delicatezza e riservatezza in questo difficile momento e che, appena si risolverà tutto, sarà lei stessa a spiegare realmente cosa è successo. Al momento l’ex gieffino non ha commentato le dichiarazioni dell’influencer e non ha raccontato la sua versione dei fatti. Dunque, non sappiamo ancora con certezza le reali motivazioni che hanno portato i due a chiudere la loro relazione. Secondo Alessandro Rosica, esperto di gossip, la coppia non si è lasciata ma sta solo attraversando un brutto momento. Ad aumentare i dubbi dei fan anche il padre di Antonella, che qualche giorno fa ha pubblicato una storia sui suoi canali social facendo intendere che si tratti solo di una crisi passeggera. Altri rivelano che a scatenare la lite tra i due sia il fatto che Edoardo Donnamaria sia andato alla festa di Alberto De Pisis, anche lui ex concorrente del Grande Fratello, senza Antonella Fiordelisi. Sarà vero? Non ci resta che aspettare per scoprirlo! Rimanete connessi per non perdervi tutti gli aggiornamenti.