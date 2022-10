Peppermint: trama e cast del film

Questa sera, lunedì 10 ottobre 2022, in prima serata su Italia 1, andrà in onda Peppermint, un film di grande successo, con Jennifer Garner nel ruolo della protagonista.

Peppermint: la trama del film

Questa sera, lunedì 10 ottobre 2022, in prima serata su Italia 1, andrà in onda il film Peppermint, con Jennifer Garner nel ruolo della protagonista.

Il film racconta la storia di Riley North, una donna semplice, felicemente sposata con Chris e con una figlia di dieci anni di cui occuparsi. La sua vita è normalissima, tra lavoro e famiglia, tutto ciò che le serve per essere felice. Questa perfezione viene spezzata quando il marito e la figlia muoiono per mano del capo della malavita locale, Diego Garcia. La donna riesce a riconoscere gli assassini, ma nel processo dopo l’omicidio, il giudice, essendo stato corrotto segretamente da Garcia, fa chiudere velocemente il caso, con la scusa dell’insufficienza di prove.

Dopo la scioccante sentenza, Riley North scompare per cinque lunghi anni, per poi tornare improvvisamente, completamente diversa. La donna si è addestrata per diventare una letale e infallibile assassina, decisa a farsi giustizia da sola. Inizia con grande facilità ad eliminare tutti i membri della banda di Garcia, con lo scopo di lasciare il boss per ultimo. L’FBI cercherà di intercettarla per fermarla, ma la donna ormai non crede più alla legge.

Vuole solo portare a termine la sua vendetta.

Peppermint: il cast del film

La protagonista Riley North è interpretata dall’attrice Jennifer Garner, che si è cimentata in un ruolo davvero molto fisico. Per assumere i panni del personaggio, si è dovuta allenare per mesi in diverse specialità, dall’uso di armi, come coltelli o pistole, fino al combattimento corpo a corpo. È stata seguita da un maestro di MMA, arti marziali miste, che l’ha aiutata ad eseguire perfettamente tutte le principali mosse. In alcuni casi è stata sostituita dalla sua storica controfigura, Shauna Duggins. Il marito della protagonista, Chris, è interpretato da Jeff Hephner, mentre la figlia Carly è interpretata da Cailey Fleming, nota per il ruolo di Judith Grimes nella serie The Walking Dead. Presenti nel cast anche gli attori John Ortiz e John Gallagher Jr, che interpretano i detective dell’FBI Moises Beltrane Stan Carmichael. Il boss criminale Diego Garcia è interpretato dall’attore colombiano Juan Pablo Raba. Il cast è completato da Annie Llonzeh, nei panni di Lisa Inman, Method Man, in quelli dell’agente Barker, e Richard Cabral, in quelli di Salazar.

Peppermint: curiosità del film

Tra le curiosità che hanno maggiormente colpito il pubblico c’è sicuramente l’allenamento di Jennifer Garner per prepararsi alla realizzazione del film. Ha dovuto affrontare mesi di allenamenti e combattimenti MMA, ma anche combattimenti con coltelli e spiegazioni su come maneggiare fucili e pistole. Il film prende il titolo dal sapore del gelato che la figlia di Riley, Carly, ha mangiato poco prima di essere uccisa dalla folla di criminali. Jennifer Garner ha richiesto un camerino privato nel corso delle riprese, per evitare controversie, visto che il film è stato girato proprio nel periodo in cui è emerso il movimento #MeToo.