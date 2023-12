Ecco le pellicce ecologiche must have dell'Inverno 2023 2024.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le pellicce ecologiche must have dell’Inverno 2023 2024.

Le pellicce ecologiche dell’Inverno 2023 2024

Il freddo è ufficialmente arrivato e cosa c’è di meglio di una pelliccia ecologica per tenersi al caldo? Le pellicce sintetiche avvolgono in un caldo abbraccio e indossarle fa sicuramente sentire meno il freddo. Anche diverse celebrities hanno già sfoggiato i propri cappotti fake fur. Ma vediamo adesso insieme quali sono le tendenze fake fur da seguire per questo Inverno 2023 2024:

Animalier: la moda animalier è sempre di tendenza, che sia estate o inverno poco cambia. Dal classico animalier leopardato ai disegni più astratti, fino ad arrivare a texture che creano pellicce pregiate ma che sono animal free. Inoltre, i capi animalier sono molto facili da abbinare, perfetta quindi una pelliccia ecologica animalier abbinata anche a un paio di jeans, un maglione e delle mules ai piedi.

A vestaglia: anche i design a vestaglia sono di forte tendenza questa stagione, come quello fluffy indossato da Kendall Jenner, voluminosa e dal pelo lungo.

Colorata : oltre ai colori classici, quest'anno sono di forte tendenza anche le pellicce ecologiche colorate, in grado di donare allegria agli outfit invernali. Come colore, perfetto magari un bel giallo, un rosa confetto e un azzurro Tiffany.

Corta: la cantante e compositrice Dua Lipa ha lanciato la tendenza della pelliccia sintetica corta. Si tratta di una giacca cropped in vita e dal volume enorme, perfetta per farsi avvolgere nelle giornate più fredde. Questa giacca la si può abbinare ad esempio con un paio di jeans baggy e un paio di stivali texani.

Casual: per chi preferisce un look più sportivo, perfetti i modelli cropped e sagomati, che risultano essere l'alternativa migliore ai cappotti durante il giorno.

Pellicce ecologiche: ecco i modelli da acquistare

Come abbiamo appena visto, le pellicce ecologiche si apprestano a essere il capo must have dell’Inverno 2023 2024. Calde e avvolgenti, sono le giacche perfette per affrontare il freddo e sono animal free. Vediamo adesso insieme alcuni cappotti fake fur da acquistare:

H&M : qui potete trovare il cappotto in morbida pelliccia di pile, con cuciture a vista davanti e dietro, realizzata in poliestere riciclato. Caratterizzata da maniche lunghe e tasche seminascoste nelle cuciture laterali. Il costo di questa pelliccia è di 60 euro .

: qui potete trovare il cappotto in morbida pelliccia di pile, con cuciture a vista davanti e dietro, realizzata in poliestere riciclato. Caratterizzata da maniche lunghe e tasche seminascoste nelle cuciture laterali. Il costo di questa pelliccia è di . Stand Studio: su The Outnet potete trovare la giacca in pelliccia sintetica a quadri Nani, disponibile in rosa brillante o in beige. Caratterizzata da due tasche a fessura sul davanti e chiusure a scatto nascoste sula davanti. Ora in sconto a 252 euro.

su The Outnet potete trovare la giacca in pelliccia sintetica a quadri Nani, disponibile in rosa brillante o in beige. Caratterizzata da due tasche a fessura sul davanti e chiusure a scatto nascoste sula davanti. Ora in sconto a The Frankie Shop: su netaporter.com potete trovare la giacca in pelliccia sintetica Liza di colore bianco sporco. Realizzata in pelliccia sintetica ispida e progettata per una vestibilità ampia, con collo esagerato e gancio nascosto per fissare la parte anteriore. Il costo di questa pelliccia sintetica è di 570 euro.

E voi, quale preferite?

