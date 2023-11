La cravatta nera è l’accessorio must have dell’Autunno Inverno 2023 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarla al meglio.

La cravatta nera è il must have dell’Autunno Inverno 2023

La cravatta nera è considerata l’accessorio del momento e non può proprio mancare nel vostro outfit. La sfilata di Valentino dell’Autunno Inverno 2023 2024 si chiamava proprio Black Tie, a significare quanto la cravatta nera sia tornata prepotentemente in auge. Da allora l’abbiamo vista indossare anche da tante celebrities, diventando così l’accessorio must have di queste stagioni fredde. La cravatta è un accessorio molto versatile e si può abbinare davvero a tanti capi diversi, oltre a poter essere indossata in diverse occasioni. Considerata per troppo tempo un accessorio solo maschile, ecco che la cravatta è diventata un accessorio genderless, perfetta quindi per essere indossata anche da noi donne! Ma vediamo adesso insieme come fare per abbinare al meglio la cravatta nera in queste stagioni fredde.

La cravatta nera: come abbinarla al meglio questo Autunno Inverno 2023

Come abbiamo appena visto, l’accessorio must have dell’Autunno Inverno 2023 2024 è la cravatta nera. Non più considerata solo un accessorio maschile, ecco che la cravatta è pronta a dare quel tocco in più anche agli outfit femminili. Vediamo adesso insieme alcune idee su come abbinare al meglio la cravatta nera in queste stagioni fredde:

Camicia bianca: è forse l’abbinamento più conosciuto. Abbinare una cravatta a una camicia bianca da quel tocco di classe in più al look e, per rendere il tutto più femminile, l’ideale è abbinare camicia e cravatta a una gonna midi, un paio di collant e un paio di décolleté con il tacco. Per concludere una giacca bomber.

è forse l’abbinamento più conosciuto. Abbinare una cravatta a una camicia bianca da quel tocco di classe in più al look e, per rendere il tutto più femminile, l’ideale è abbinare camicia e cravatta a una gonna midi, un paio di collant e un paio di décolleté con il tacco. Per concludere una giacca bomber. Vestito: si pensa che la cravatta abbinata a un vestito non vada bene, invece si può abbinare benissimo, soprattutto se il vestito in questione è multicolore. Per chi quindi non ha paura di osare, provate ad abbinare a un vostro vestito colorato una cravatta nera e un paio di slingback ai piedi.

si pensa che la cravatta abbinata a un vestito non vada bene, invece si può abbinare benissimo, soprattutto se il vestito in questione è multicolore. Per chi quindi non ha paura di osare, provate ad abbinare a un vostro vestito colorato una cravatta nera e un paio di slingback ai piedi. Completo : per l’ufficio, per una riunione importante, ecco che la cravatta nera è perfetta da abbinare al classico completo maschile, formato da giacca e pantalone.

: per l’ufficio, per una riunione importante, ecco che la cravatta nera è perfetta da abbinare al classico completo maschile, formato da giacca e pantalone. Gonna longuette: per un outfit elegante, si può abbinare la vostra cravatta nera con una gonna longuette dello stesso colore con spacco centrale, una camicia bianca e una cintura in pelle con fibbia dorata.

per un outfit elegante, si può abbinare la vostra cravatta nera con una gonna longuette dello stesso colore con spacco centrale, una camicia bianca e una cintura in pelle con fibbia dorata. Leather : per un look più casual, si può scegliere di abbinare la cravatta nera a una camicia bianca e a pantaloni e giacca in pelle. Ai piedi un paio di Mary Jane in vernice nere.

: per un look più casual, si può scegliere di abbinare la cravatta nera a una camicia bianca e a pantaloni e giacca in pelle. Ai piedi un paio di Mary Jane in vernice nere. Total white: per ottenere un effetto contrasto si può abbinare la cravatta nera a un paio di pantaloni bianchi e a una giacca bianca, mentre ai piedi un paio di décolleté nere.

Questi sono quindi alcuni modi per indossare la cravatta nera. E voi, quale preferite?

