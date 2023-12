Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le scarpe più calde e comode per questo inverno 2023 2024 da acquistare subito.

Inverno 2023/24: quali sono le scarpe più calde e comode?

Il freddo è ufficialmente arrivato, è quindi giunto il momento di pensare a cosa mettere ai piedi per affrontare il freddo. Oltre ai classici stivali e stivaletti, che sono sì dotati di imbottitura ma che spesso non basta a proteggere i nostri piedi dal freddo, esistono anche diversi tipi di scarpe calde e morbide, perfette quindi da indossare durante la stagione invernale. Dagli Ugg, ai Moon Boot, passando per le ballerine furry, la vera novità di questa stagione. Le ballerine classiche, infatti, sono tornate nelle scorse stagioni prepotentemente di tendenza e, per questo inverno 2023 2024, ecco che si trasformano e diventano perfette anche contro il freddo, nella loro versione furry, una sorta di via di mezzo tra una pantofola e una scarpa da strada. Ma adesso vediamo insieme nel dettaglio quali sono le scarpe più calde e comode per l’inverno 2023 2024 da acquistare ora.

Inverno 2023/24: le scarpe più calde e comode da acquistare ora

Come abbiamo appena visto, oltre ai classici stivali e stivaletti, per l’inverno ci sono diversi tipi di scarpe comode e calde, perfette quindi per combattere il freddo. Vediamo adesso insieme quali sono le scarpe più calde e comode per l‘inverno 2023 2024 da acquistare ora:

Ugg: questo tipo di scarpa o la si ama o la si odia. Molte donne infatti non amano particolarmente l'aspetto di questa scarpa, ma in realtà, un pò come per ogni cosa, dipende da come la si abbina. Le scarpe Ugg sono assolutamente perfette da indossare in inverno, sono calde e molto comode, ideali anche per fare delle lunghe passeggiate. Le Ugg si trovano un pò ovunque, sia nei negozi fisici sia online. Ad esempio potete trovare su Amazon le Ugg Classic Mini II. Disponibili in tanti colori diversi e realizzate in pelle scamosciata. Il loro prezzo è di 170 euro.

Inuiki: si tratta di scarpe invernali ispirate allo stile degli Inuit. Con queste scarpe i vostri piedi resteranno asciutti e caldi, anche senza mettere le calze. Il loro interno è foderato in pelle di pecora. La suola è molto spessa e isola dal freddo, oltre a essere antiscivolo. Sono infatti tra le scarpe invernali più calde che ci siano. Potete trovarle ad esempio su sportofino.com in tre colori diversi al costo di 194 euro.

Moon Boot: difficile non averne almeno un paio in casa, perfette soprattutto per andare sulla neve, sono calde e molto comode. Queste scarpe mantengono il calore anche molti gradi sotto lo zero. Potete trovare i Moon Boot Icon su Zalando in diversi colori al prezzo di 185 euro.

Ballerine furry: realizzate in pelliccia sintetica, peluche, shearling o teddy, sono le scarpe di tendenza di questa stagione. Certo, tengono meno caldo della altre scarpe elencate sopra, ma sono sicuramente molto cool. Potete trovarle ad esempio da Zara al costo di 39 euro.

