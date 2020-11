Al giorno d’oggi avere la pelle impura con imperfezioni non è più (o quasi) un problema da nascondere agli altri e soprattutto a se stessi. Certo, la presenza di acne, macchie e segni del tempo influisce a livello psicologico su di noi, ci condiziona e ci cambia.

Ma oggi come oggi è sempre più forte e virale il messaggio di body positivity e in particolar modo, di body neutrality, quindi non dobbiamo avere paura di mostrarci per quello che siamo realmente. E poi esistono tantissime soluzioni per migliorarci; vediamo qui di seguito i migliori prodotti per la pelle impura per curarla.

Pelle impura: caratteristiche

La pelle impura non è solo sinonimo di acne e macchie acneiche, ma è un tipo di pelle comune a moltissime donne, sia giovani che mature.

Le sue caratteristiche principali sono:

untuosità della pelle

comparsi di punti neri

acne

macchie

rossore

bruciore/infiammazione (in certi casi).

Ovviamente ogni tipo di pelle è diverso l’uno dall’altro, quindi queste caratteristiche si possono presentare in quantità variabile a seconda della persona.

Quali sono le cause?

La pelle impura tende ad essere grassa o mista, anche se le imperfezioni possono comparire su pelle mista o secca. Di solito, tuttavia, i tipi di pelle più colpite sono quelle grassa e mista, dove la produzione di sebo è maggiore.

Infatti, una delle principali cause è l’eccessiva secrezione di sebo che porta alla formazione di punti neri, comedoni bianchi, brufoli nelle zone del naso, della fronte e del mento. Ma incide anche sull’aspetto della pelle stessa, che tende a diventare più unta.

Inoltre, ad incidere sullo stato di salute della pelle sono gli ormoni e i fattori ambientali come inquinamento, umidità ed eccessiva esposizione ai raggi solari. Non bisogna dimenticarsi poi di un’alimentazione scorretta e, fattore attualissimo, dell’uso della mascherina (da cui deriva anche il fenomeno del maskne).

Proprio per questi motivi, è necessario seguire una skincare adeguata e specifica per il proprio tipo di pelle, magari facendosi consigliare da un’esperta. E in caso di pelle più acneica, è bene prendere appuntamento da un dermatologo.

Come curare la pelle impura?

La pelle impura con imperfezioni è molto delicata, quindi va trattata con particolare attenzione. Meglio evitare ad esempio di detergerla eccessivamente, optando invece per soluzioni toniche e prive di alcool, che la vanno ad irritare. Altra soluzione è quella di idratarla sempre, ovviamente con prodotti specifici, delicati e per niente invasivi. Infatti, il rischio di danneggiare o peggiorare la situazione è massimo: bisogna quindi prestare molta cura ed attenzione.

Pelle impura: i migliori prodotti

A questo punto la domanda sorge spontanea: quali prodotti usare per curare il nostro tipo di pelle? Come abbiamo detto, è importantissimo utilizzare solo prodotti indicati e specifici per le nostre esigenze. Anche se costano leggermente di più, non preoccupatevi, perché la nostra pelle ringrazierà! Al di là del prezzo, ricordate di seguire una skincare completa di prodotti che vadano a detergere, pulire, illuminare e idratare la pelle impura. Quindi, sì a detergente, tonico, siero o olio, crema idratante, maschere e trattamenti purificanti. Qualche esempio qui di seguito:

Uriage Hyséac 3-Regul

Questo prodotto contiene un pool di attivi di ultima generazione che insieme all’acqua termale di Uriage tendono a lenire e a pulire la pelle.

Eisenberg Paris Hydra Soin Oil

Olio riequilibrante che svolge duplice funzione: idrata la pelle, regolando la produzione di sebo, e protegge dall’inquinamento.

Caudalie Vinopure Serum

Siero con azione esfoliante che ha il compito di levigare, illuminare e dare più uniformità alla pelle.

Augustinus Bader Cleaning Gel

Detergente a base schiumogena ideale per detergere, pulire in profondità, detossinare e rinfrescare la pelle, senza seccarla o alternarne l’equilibrio.

Pixi Beauty Clarity Tonic

Infine, tonico purificante per detergere ancora più in profondità la pelle impura, eliminando le imperfezioni.