La prima regola per ottenere una bella pelle è tanto scontata quanto vera: mangiare bene. Una dieta sana ed equilibrata infatti è il primo passo per favorire la rigenerazione cellulare e quindi mantenere l’organo più grande del nostro corpo sempre bello e in salute.

Ecco quindi cosa mangiare per rendere la nostra pelle luminosa, idratata e donarle di conseguenza un aspetto più giovane, anche se magari, giovane non lo è più.

Cosa mangiare per avere una bella pelle

Una skincare profonda e costante e le creme giuste possono aiutare a mantenere la pelle più bella, ma non possono bastare se non vengono abbinate ad una dieta equilibrata, altrettanto costante. Una pelle bella infatti, è soprattutto una pelle sana e, una pelle sana, non è altro che una pelle ben nutrita ed idratata.

Ma non fatevi spaventare dalla parola “dieta”, non si tratta di nulla di drastico, semplicemente, per raggiungere dei veri risultati, bisogna imparare a scegliere cosa mangiare in base ai nutrienti di cui abbiamo bisogno. Prima di buttarvi nel fai da te comunque, ricordatevi che è sempre meglio chiedere consiglio ad un esperto, soprattutto se siete soggetti allergici.

L’importanza degli antiossidanti e dell’omega 3

Gli antiossidanti sono alleati preziosi per quello che concerne il benessere e la bellezza della nostra pelle e agiscono anche come antinfiammatori. Inoltre favoriscono la rigenerazione cellulare e aiutano nell’eliminazione delle tossine. Moltissime spezie ne sono ricchissime, come il pepe nero, ma anche alcune spezie arrivate dal lontano Oriente, come la curcuma e lo zenzero, perfetti soprattutto durante le stagioni fredde.

Cibi ricchi di omega 3 e grassi buoni come quelli essenziali o i polinsaturi inoltre, hanno un effetto anti-age, aiutano quindi a contrastare l’invecchiamento cellulare precoce. Tra le pietanze che più di tutte contengono l’omega 3 troviamo il pesce azzurro e il salmone, una scelta sana anche nel caso si voglia perdere peso ma senza rinunciare al gusto!

Cosa mangiare per avere una bella pelle: le proteine

Anche le proteine sono una parte davvero fondamentale di una dieta ben equilibrata e anche queste, contribuiscono a rendere la pelle visibilmente più sana e bella.

Tra gli alimenti che non dovrebbero mai mancare (ovviamente mangiato con moderazione nell’arco della settimana), c’è sicuramente l’uovo. È infatti ricco di ferro, calcio, vitamine e sali minerali, tutti elementi che garantiscono benessere e tonicità alla pelle.

Cosa mangiare per avere una bella pelle: frutta e verdura

Se si parla di dieta equilibrata ovviamente non può fare a meno di menzionare anche frutta e verdura. Per il mantenimento della bellezza della pelle (soprattutto quella del viso) è bene assumere alimenti con proprietà vaso-protettrici, vitamine e acidi buoni, come i frutti rossi, tra cui i miracolosi mirtilli, i ribes, l’accoppiata vincente di more e i lamponi.

La verdura che contiene betacarotene inoltre, è perfetta non solo per restituire un incarnato sano alla pelle, ma anche per proteggerla dai radicali liberi e dagli agenti esterni come inquinamento e raggi UV. Carote e zucca, oltre ad essere buonissimi e di stagione sono esempi perfetti di contenitori naturali di betacarotene.