Sky Italia ha svelato questa mattina tutti i protagonisti della prossima edizione di Pechino Express 2022. Tanti i volti noti e molto amati da parte del pubblico generalista, più i classici outsider che i telespettatori e impareranno a conoscere e apprezzare tappa dopo tappa.

La nuova edizione del programma si svolgerà fra India, Borneo malese e Cambogia. Scopriamo dunque insieme tutti i concorrenti in gara che a breve partiranno all’avventura.

Pechino Express 2022: tutti i concorrenti

Qui sotto tutte le coppie che parteciperanno alla prossima edizione della trasmissione Sky.

Giorgia Soleri e Federippi

Alessandra Demichelis e Lara Picardi

Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Dario e Caterina Vergassola

Martina Colombari e Achille Costacurta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Carolina Stramare e Barbara Prezja

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

La foto di gruppo

Nel post social dove Sky ha ufficializzato il cast di questa edizione di Pechino Express, la rete pay-per-view non ha (per ora) rivelato quali nomi siano stati assegnati alle coppie. Staremo a vedere se in questa edizione i concorrenti gareggeranno in squadre “anonime” o se ad ognuna di essere sarà assegnato un nickname.

Alcuni volti di questa edizione, per il resto, sono molto noti e interessanti: su tutti spiccano i nomi di Federica Pellegrini e del neo marito Matteo Giunta, ma anche l’influencer Giorgia Soleri (e fidanzata di Damiano dei Maneskin).

Salta all’occhio anche Maria Rosa Petolicchio, una delle prof più amate de Il Collegio.