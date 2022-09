Al Grande Fratello Vip Patrizia Rossetti si è scagliata contro Alex Belli per la sua partecipazione al GF Vip 6.

Patrizia Rossetti contro Alex Belli

Dopo aver ampiamente criticato Soleil Sorge, Patrizia Rossetti si è scagliata anche contro Alex Belli, dandogli del presuntuoso e dell’antipatico.

In tanti si chiedono se l’attore, ex concorrente del GF Vip, replicherà contro la nuova concorrente del reality show e soprattutto se per lei ci saranno nuovi sviluppi all’interno della casa.

“Persone che lo conoscono mi hanno detto ‘lui è di una presunzione ed è talmente pieno di sé’. Il signor Alex Belli è bello ha fatto il suo percorso e poi si è interrotto come succede nel mondo dello spettacolo. Ma alla fine l’hanno capito che recitava.

Lui voleva vincere il GF Vip. Lui non è il protagonista del GF Vip 6, è quello che ha fatto più cavolate. Ok forse lui e Soleil sono stati i protagonisti, ma protagonisti antipatici. Allora se devo fare come loro preferisco non fare la protagonista. Lui è talmente narcisista e pieno di sé. Poi non è sciocco, ha cultura, ma è troppo pieno di sé. Non mi è piaciuto per nulla. Chi si espone molto a tutti i costi non è detto sia sincero e vinca.

Il pubblico non è scemo”, ha dichiarato la Rossetti che, con Cristina Quaranta, si è scagliata anche contro Soleil Sorge.