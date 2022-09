Nella casa del Grande Fratello Vip 7 le concorrenti Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti si sono scagliate contro l’ex inquilina del reality show, Soleil Sorge.

Soleil Sorge sotto accusa

A quanto pare Soleil Sorge non piace particolarmente a Cristina Quaranta e a Patrizia Rossetti, e infatti le due si sono pubblicamente scagliate contro di lei durante la prima notte trascorsa al GF Vip.

In particolare la Rosetti ha detto: “Soleil non faceva mai parlare nessuno dai. Lei non mi è stata simpatica. Avrà cultura e sa parlare le lingue, ma non ha dimostrato di essere intelligente, ha dimostrato di essere maleducata. La sua spesso è stata cattiveria ricercata. Una intelligente sa rispettare gli altri. Per quello che ho visto a me non è piaciuta. Sarà anche stata attaccata spesso, ma ha fatto di tutto per essere attaccata“.

Cristina Quaranta invece ha paragonato Soleil a Davide Silvetri, e ha affermato che secondo lei si sarebbe esposta fin troppo:

“Lei (Soleil) nel programma si è esposta moltissimo, quando ti esponi troppo non vincerai mai un reality. O ti esponi o fai come Silvestri che non si è mai esposto ed è arrivato in finale. L’ha vinto l’altra che però si è esposta pure lei poco.” L’influencer replicherà alle parole delle due donne?