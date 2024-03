Come indossare al meglio i vestiti vintage? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Il patrimonio nascosto dei vestiti vintage

Al giorno d’oggi i vestiti vintage sono sempre più di tendenza, anche tra le caleb e tra le giovanissime. Questi capi portano con se l’eleganza e la storia di epoche passate e emanano un fascino senza tempo. Oggi la moda vintage è una valida alternativa alla moda contemporanea, basta vedere il successo di app come Vinted, dove appunto si possono trovare tanti capi e anche accessori vintage. Anche i negozi vintage sono aumentati negli ultimi anni, così come i mercatini. Ma, prima di andare a vedere come indossare e valorizzare al meglio oggi i vestiti vintage, definiamo bene cosa significa un capo vintage. Allora, è detto vintage un capo che è stato prodotto da almeno 20 anni, e non più di 100, che non è più riproducibile e con un design di qualità elevata. Come detto in precedenza, sono tante anche le celebrities che al giorno d’oggi amano sfoggiare abiti vintage. Insomma, i capi vintage rappresentano davvero un’ottima alternativa, anche per le Gen Z e i Millenials, senza andare a spendere cifre esorbitanti per un capo di qualche marchio famoso. Ma vediamo adesso insieme come indossare al meglio un capo vintage.

Vestiti vintage: come indossarli?

Come abbiamo appena visto, la moda dei vestiti vintage sta prendendo sempre più piede, non solo tra le caleb ma anche tra le giovanissime. Mercatini, negozi, e siti, sono tanti i posti dove si possono acquistare capi vintage davvero unici, in grado di rendere il nostro look davvero distintivo. Ma, come indossare un vestito vintage? Il consiglio, se si vuole creare un look davvero originale e che non passa inosservato a abbinare, al vostro vestito vintage, degli accessori contemporanei, come borse, scarpe o gioielli. Questo per rendere il vostro outfit ancora più raffinato. Nessuna paura quindi a mettere insieme capi e accessori di epoche diverse perché proprio questa combo è la chiave per un look davvero speciale. Quindi, a seconda del vestito vintage che volete indossare, provate ad abbinarlo con gli accessori che avete in casa, fino a che non troverete quelli che si sposano perfettamente e che rendono il tutto ancora più unico.

Vestiti vintage: come prendersene cura

Un abito vintage è appunto un vestito che ha almeno 20 anni e perciò bisogna prendersene cura nel modo giusto, affinché rimanga bello nel tempo. Oltre a evitare di indossarlo spesso, è bene conservare i vestiti vintage in ambienti puliti e asciutti, lontani da fonti di calore e umidità. Per quanto invece concerne il lavaggio, fare sempre lavaggi delicati, meglio se a mano. Se il vestito deve essere riparato, rivolgetevi a qualcuno di esperto, altrimenti rischiate di rovinare l’abito. Seguendo queste indicazioni, il vostro vestito vintage potrà sicuramente durare diverso tempo ancora.

