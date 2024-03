Gli accessori e i capi must have adatti a tutte le età.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i 10 capi ( e accessori ) senza età e senza tempo da indossare.

I capi e gli accessori senza tempo e senza età

Ci sono capi e accessori che sono davvero senza tempo e senza età, che nonostante gli anni che passano, le mode che si evolvono, i trend che sono sempre diversi, sono sempre perfetti da indossare, dei veri e propri must have. Adesso andremo insieme a vedere quali sono questi capi e questi accessori che, se si posseggono, vanno davvero trattati super bene, perché anche tra anni e anni potranno essere indossati e saranno sempre di moda.

10 capi (e accessori) senza tempo e senza età

Come abbiamo appena visto, ci sono dei capi e degli accessori adatti a ogni età, dei veri e propri must have. Vediamone insieme 10:

Pantaloni a palazzo: sono il capo must have da avere nel proprio guardaroba, femminili ed eleganti, adatti per essere indossati in diverse stagioni e per tante occasioni diverse. Per chi è sotto i 30 l’ideale è indossarli con un top, per chi è sotto i 50 con una giacca jeans, per gli over 60 con una camicia colorata. Top a collo alto: altro capo must have, adatto a tutte le età. Per coloro che hanno meno di 30 anni è perfetto se abbinato con una minigonna, per un look più sensuale, per chi è da i 30 e i 50, perfetto da indossare con un paio di jeans, infine per gli over 60 con un paio di pantaloni dello stesso colore del top. Gonna longuette: la gonna perfetta per tutte le stagioni e per tutte le età. Femminile ed elegante, per chi è under 30 il consiglio è di indossarla con una maglietta a stampa, sotto i 50 con una camicia, per gli over 60 con un maglioncino. Mocassini: tra le calzature senza tempo e senza età ci sono i mocassini, facilmente abbinabili a ogni età. Sneakers: altra calzatura perfetta e comoda. Le sneakers non passeranno davvero mai di moda, da decenni tra le scarpe più amate e più acquistate. Guai a non averne almeno un paio nell’armadio. Borsa nera: in fatto di borse, avere almeno una borsa, che sia maxi, media, pochette, a mano, a spalla o a tracolla poco importa, l’importante è averne almeno una nera. Il nero è infatti il colore che si abbina con tutto. Occhiali da sole: guai a non averne almeno un paio, gli occhiali da sole ci salvano quando il sole picchia forte e sono da sempre un vero e proprio accessorio super cool. Zaino: anche lo zaino è senza dubbio senza tempo e senza età. Perfetto se si vuole fare una gita o se si sta fuori tutto il giorno. Jeans: qui le parole sono inutili, chi non ha almeno un paio di jeans nel proprio armadio? Camicia bianca: infine la camicia bianca, perfetta per tante occasioni e indossabile a tutte le età.

