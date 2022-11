Passaporto per la libertà è una miniserie di Canale 5. Ecco tutte le informazioni in merito.

Passaporto per la libertà, il cui titolo originale è Passaporte para Liberdade, è una miniserie televisiva brasiliana di genere drammatico. Trasmessa in Brasile da TV Globo, è andata in onda con le sue otto puntate dal 20 al 30 dicembre del 2021.

La miniserie, creata da Mário Teixeira, è liberamente ispirata al libro Justa ‒ Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil dell’autrice Mônica Raisa Schpun.

La storia raccontata è quella della diplomatica brasiliana realmente esistita Aracy de Carvalho.

Passaporto per la libertà: trama della miniserie

Mediaset ha deciso di portare il prodotto, di grande successo in Brasile, su Canale 5: la miniserie esordirà nel nostro paese il 24 novembre, con la messa in onda di due puntate. L’appuntamento proseguirà sempre con due episodi a serata fino alla conclusione prevista per il 15 dicembre.

La storia di Passaporto per la libertà ha inizio nel 1935 quando Aracy de Carvalho si reca in Germania, dove trova lavoro presso il consolato brasiliano, nello specifico nel dipartimento passaporti.

Lavorando lì riesce a garantire la salvezza di molti ebrei in fuga dalla persecuzione nazista, aiutandoli con il visto per il Brasile.

Nel frattempo, João Guimarães Rosa diventa vice console del Brasile. La sua sorte subisce un mutamento quando incontra Aracy e si innamora perdutamente di lei… tuttavia, dopo un po’, si accorge che la donna sta nascondendo qualcosa. Ma se scoprisse il suo segreto, protetto a fin di bene, riuscirebbe a restare al suo fianco nel suo pericolo piano per salvare quante più persone possibile?

La cosa si complica quando emerge la figura di un altro uomo: Thomas Zumkle, ovvero un capitano delle SS che nutrirà subito dei sospetti su Aracy ma proverà per lei anche una certa attrazione…

il connubio tra questi sentimenti forti e il senso del dovere non sarà certo facile da gestire e l’interesse per la donna potrebbe non bastare a mettere da parte il compito affidato a Thomas in quanto membro di un certo calibro delle SS. Come riuscirà a risolvere la situazione? E quali pericoli Aracy correrà pur di portare a compimento il suo progetto?

Passaporto per la libertà: cast della miniserie

La protagonista di Passaporto per la libertà è interpretata da un’attrice molto famosa e molto apprezzata in Brasile, ovvero Sophie Charlotte, che sarà appunto Aracy de Carvalho. Al suo fianco troveremo Rodrigo Lombardi che sarà João, Peter Ketnath che sarà Thomas, Stefan Weinert che sarà Milton Hardner e Tomas Sinclair Spencer che vestirà i panni di Karl Schaffer.

L’attrice protagonista di Passaporto per la libertà ha sottolineato l’importanza del rappresentare sul piccolo schermo il coraggio di questa donna che ha cercato di fare il possibile contro una catastrofe decisamente più grande di lei. Rispetto al suo personaggio si è espressa con orgoglio ed entusiasmo: “Sono orgogliosa di aver avuto la possibilità di interpretare Aracy. Ha rischiato la vita per aiutare altre persone, superando le sue paure, pur di lottare per quello che credeva giusto. La sua figura mi ha colpito e insegnato molto”.