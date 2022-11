Mercoledì 16 novembre 2022 su Canale 5 va in onda A Star Is Born con Lady Gaga e Bradley Cooper come protagonisti.

Il film, uscito nel 2018 e diretto dallo stesso Cooper ha riscosso un grandissimo successo ai botteghini, ottenendo anche ben 8 candidature ai Premi Oscar 2019 incluse quelle per miglior film, migliore attore protagonista a Cooper e migliore attrice a Gaga.

Anche Shallow, canzone iconica della pellicola, ha vinto il Premio Oscar come migliore canzone: un successo formidabile.

A Star Is Born: la trama del film

C’è un’aspirante cantante di nome Ally (interpretata da Lady Gaga) che viene notata dal famoso musicista Jackson Maine (Bradley Cooper) e che, con una volata di sguardo, se ne innamora immediatamente. Tra i due inizia una vera e propria collaborazione artistica, in cui Ally si impegna giorno e notte per scrivere i testi delle canzoni di Jackson, fino a quando arriva per lei il momento di salire concretamente sul palco con lui: le porte del successo si aprono definitivamente.

I due cominciano a suonare e cantare insieme come duo sempre più innamorati l’uno dell’altra, arrivando anche a sposarsi.

Come in ogni relazione, però, esistono alcuni demoni difficili da scacciare; Maine deve disintossicarsi dall’alcol e la relazione, proprio a causa di tale dipendenza, comincia lentamente a barcollare.

Una storia d’amore tormentata, un finale di storia spiazzante, ma altamente emozionante.

Alcune curiosità su A Star Is Born

Sapevate che A Star Is Born è la quarta versione di una storia del cinema? Ebbene sì, nel 1937 uscì È nata una stella, pellicola diretta da William A.

Wellman con Fredric March e Janet Gaynor. Diversi anni dopo, nel 1954, ne uscì una seconda versione dal titolo uguale ma con un’impostazione musicale. Il film, diretto da George Cukor e con protagonisti Judy Garland e James Mason, ebbe un grandissimo successo e ancora oggi è considerato un vero e proprio capolavoro del mondo del cinema hollywoodiano.

La terza versione del film uscì nel 1976, questa volta diretta da Frank Pierson con Barbra Streisand e Kris Kristofferson. La quarta – e per ora ultima – versione è proprio quella del 2018 diretta da Bradley Cooper, che ne è anche il protagonista. La storia di A Star Is Born è dunque una storia molto apprezzata nel mondo del cinema e sebbene i rifacimenti ispirati alla prima versione siano 3, sono comunque numerose le pellicole che nel corso degli anni hanno deciso di prendere ispirazione dalla storia.

Lady Gaga è la protagonista femminile del film diretto da Cooper, ma forse non tutte le persone sanno che inizialmente era stata scelta un’altra pop star mondiale: Beyoncé, ma non solo. Quando la Warner Bros nel 2011 ufficializzò la realizzazione del film, il progetto era stato affidato a Clint Eastwood, ma le cose cambiarono nel giro di poco tempo. Infatti, a causa della gravidanza della cantante (che rallentò di molto le tempistiche), i vari impegni discografici futuri e una produzione ancora molto traballante, anche il regista decise di abbandonare la nave. Dopo diversi ripensamenti, proposte e dubbi su chi scegliere come protagonista maschile (si pensò anche a Will Smith e Tom Cruise), nel 2015 si ufficializzò Bradley Cooper sia come regista, sia come attore protagonista, accompagnato dalla grande Gaga. Cooper era estraneo al mondo della musica e dovette prendere diverse lezioni di chitarra, oltre che migliorare la qualità della sua voce: un impegno notevole, ma stando al successo della pellicola, decisamente ben riuscito.

Avete in mente il cane che Ally regala a Jack? Si tratta del vero cane dell’attore e si chiama Charlie, in ricordo del padre di Cooper, Charles.

Mercoledì 16 novembre 2022 A Star Is Born va in onda su Canale 5 e le emozioni saranno infinite.