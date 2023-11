In arrivo una nuova serie televisiva dal titolo “Parish” con Giancarlo Esposito, l’attore di “Breaking Bad”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa parla la serie tv e la data di uscita.

Parish è la nuova serie tv con Giancarlo Esposito (di Breaking Bad): trama e uscita

“Parish” è il titolo di una nuova serie televisiva che debutterà il prossimo anno, quindi nel 2024. AMC ha appena diffuso il trailer ufficiale della serie televisiva che vede il noto attore statunitense con cittadinanza italiana Giancarlo Esposito fare i conti con la criminalità. Giancarlo è noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato Gustavo “Gus” Fring nella serie televisiva di grande successo “Breaking Bad” e nel suo spin off “Better Call Saul“. La nuova serie tv “Parish” è stata creata Danny Brocklehurst e Sunu Gonera e scritta da Theo Travers e si basa sulla serie tv britannica “The Drivers”. Giancarlo Esposito veste i panni di Gracian Gray Parish, un orgoglioso tassista proprietario di un servizio di noleggio di auto di lusso a New Orleans, in Louisiana. Un giorno però suo figlio viene assassinato e la sua vita cambia per sempre. Parish incontrerà un vecchio amico che lo trascinerà in una spirale criminale portandolo in collisione con un violento sindacato criminale. Nel trailer si sente Parish dire le seguenti parole: “più e più volte, la gente continua a mettermi all’angolo, e questa cosa deve finire. Sono stanco di essere il passeggero della mia vita.” C’è tanta attesa per questa nuova serie televisiva con Giancarlo Esposito, che, vi ricordo, verrà trasmessa il prossimo anno e che è composta da 6 episodi. Giancarlo Esposito, oltre che nella serie televisiva “Breaking Bad”, lo abbiamo visto recitare anche in altri film e serie, quali per esempio: “Una poltrona per due”, “Fratello di un altro pianeta”, “Cercasi Susan disperatamente”, “Malcom X”, “Niente da perdere”, “Derailed – Attrazione letale”, “Feel The Noise – A tutto volume”, “Maze Runner – La Rivelazione”, “Un giustiziere a New York” e “Caleidoscopio”,

Parish, il cast della nuova serie televisiva

“Parish” è una nuova serie televisiva in uscita nel 2024. Oltre al protagonista, Gray, interpretato dall’attore Giancarlo Esposito, vediamo chi altro fa parte del cast. Nel ruolo di Anton troviamo l’attore statunitense Bradley Whitford, colui che intrepreta Joseph Lawrence nell’amatissima serie televisiva “The Handmaid’s Tale“. Poi abbiamo l’attrice britannica Paula Malcomson che interpreta la moglie di Gray, Rose, mentre l’attore statunitense Skeet Ulrich veste i panni di una vecchia conoscenza di Gray, Colin. Nel cast troviamo ancora Zackary Momoh, Bonnie Mbuli, Ivan Mbakop, Arica Himmel, Dax Rey e Amanda Bruel, colei che veste i panni di Sorella Anne, la quale condivide un passato misterioso con Gray. Non resta quindi che aspettare il prossimo anno per poter vedere questa attesissima serie televisiva che promette di tenere lo spettatore incollato al teleschermo fino alla fine.

