Sono iniziate le riprese della serie Tv Netflix basata sul mostro di Firenze. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data di uscita e il cast.

Il mostro di Firenze, al via le riprese della serie Netflix: la data di uscita

In pieno centro a Firenze sono iniziate ieri le riprese della nuova serie televisiva Netflix basata sui delitti commessi dal mostro di Firenze. La serie è diretta da Stefano Sollima e creata da lui insieme a Leonardo Fasoli. Diverse strade sono state chiuse per poter girare la serie, anche se sono stati in molti i curiosi che non hanno resistito a dare una sbirciatina. Proprio oggi, 14 novembre 2023, in piazza San Firenze verrà girata una delle scene più importanti, con il protagonista Pacciani che, insieme al pm e ai legali, varcherà la porta dell’ex Tribunale. Questa serie andrà a esplorare una delle indagini più lunghe e complesse del nostro Paese. Ci troviamo tra il 1974 e il 1985, quando uno spietato serial killer ha commesso numerosi omicidi. La serie racconterà una storia di otto duplici omicidi, del terrore tra la gente e della costante presenza della pistola Berretta calibro 22. La serie di Stefano Sollima si basa quindi su avvenimenti realmente accaduti. Questa la nota della produzione riportata su intoscana.it: “una serie basata su fatti realmente accaduti, testimonianze diretti, atti processuali, e inchieste giornalistiche. Tutto terribilmente vero. Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello, sia l’unico modo per rendere giustizia alle vittime. In una storia dove mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista.” Questa serie tv promette quindi di gettare luce su uno dei casi criminali più noti e misteriosi d’Italia e promette di tenere lo spettatore incollato al teleschermo. Le riprese, come detto, sono appena cominciate, per ora sappiamo solo che la serie sarà formata da 4 episodi e sarà un’esclusiva Netflix, non sappiamo invece nulla riguardo alla possibile data di uscita. Vi ricordo che per poter vedere la serie è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming, scegliendo tra le opzioni disponibili.

Il mostro di Firenze: cast, attori

Come abbiamo appena visto, sono appena cominciate le riprese della nuova serie tv Netflix sul mostro di Firenze. Da chi è formato il cast? Al momento non sono stati svelati i nomi degli attori che prenderanno parte a questa nuova serie televisiva. Alcune voci riportate sul quotidiano La Nazione parlano addirittura della presenza dell’attore statunitense Tom Cruise, che potrebbe partecipare alla serie in un ruolo chiave. Staremo a vedere. Nei prossimi giorni probabilmente verrà svelato l’intero cast della nuova serie Netflix. Le riprese dureranno due settimane e, oltre a Firenze, si sposteranno anche a Signa, Arteminio, Carmignano e San Casciano.

