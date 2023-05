Paris Hilton annuncia la morte del suo chihuahua: aveva 23 anni

Tutto il mondo sa quanto Paris Hilton sia da sempre affezionata al mondo animale, specialmente a quello canino. La donna è amante dei chihuahua soprattutto e nel maggio 2023 ha annunciato che uno di questi è purtroppo scomparso. Si chiamava Harajuku Bitch e aveva 23 anni.

Paris Hilton annuncia la morte della sua chihuahua di 23 anni e si commuove

L’imprenditrice Paris Hilton ha pubblicato un post su Instagram dove annuncia la morte della sua Chihuahua di 23 anni, Harajuku Bitch.

Oggi il mio cuore si è spezzato nel dire addio al mio prezioso chihuauha, Harajuku Bitch. Per ben 23 anni, ha riempito la mia vita con tanto amore, lealtà e momenti indimenticabili […] Ha vissuto una vita lunga, bella e iconica, circondata dall’amore fino al suo ultimo sonno tranquillo. Le parole non possono esprimere l’immenso dolore che sto provando in questo momento.

Una perdita che ha colpito il cuore della modella americana e alla quale lei stessa ha reagito in modo intenso, definendosi “sotto shock”: «Sto soffrendo così tanto che sono sotto shock. L’ho avuta per così tanto tempo, non posso credere che se ne sia andata. Sono così distrutta» – così avrebbe dichiarato Paris Hilton sotto il post che le ritrae insieme in diverse fotografie.

La piccola chihuahua Harajuku Bitch era arrivata tra le braccia dell’imprenditrice nel 2000 e insieme ne avevano passate davvero tante. Per un animale domestico riuscire ad arrivare a 23 anni è un traguardo grandioso, ma resta comunque un dolore enorme vederlo andarsene dopo così tanto tempo. Una sensazione che solamente chi ha avuto la grande opportunità di avere con sé un animale domestico può capire a pieno: perdere un animale è come perdere una parte di cuore e di vita e Paris Hilton questo lo sa molto bene.

Paris Hilton e l’amore per i chihuahua

È una vita intera che la celebre ereditiera americana è conosciuta per essere innamorata dei cagnolini, specie i chihuahua. Sono anni che la vediamo posare in fotografie (anche quando ancora non esistevano i social media) insieme ai suoi amici a 4 zampe, trattati da lei proprio come fossero veri e propri figli. Un amore intenso, un amore indescrivibile, un amore che nel 2017 l’ha anche portata a realizzare un look coordinato a quello di uno dei suoi cagnolini.

In passato Paris Hilton ha anche temuto di avere perso un altro dei suoi chihuahua: nel 2022 il suo Diamond Baby era scomparso, non si trovava più. L’ereditiera mise in atto una vera e propria ricerca, grazie anche all’utilizzo dei social media. Ci tenne a specificare che chiunque avesse ritrovato il suo amato chihuahua avrebbe ricevuto una «grande ricompensa e NESSUNA domanda» – così scrisse sotto il post Instagram. Appello che per l’occasione era stato anche condiviso sul profilo ufficiale del cane, che ai tempi contava ben 81 mila follower.

Nel 2023 Paris Hilton ha perso davvero uno di loro: la sua Harajuku Bitch si è spenta all’età di 23 anni dandole dolore, ma presto nel suo cuore vivranno solamente i ricordi più belli.