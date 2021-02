Tutto ha inizio con la diffusione di un sex tape, ovvero un filmino pornografico, diffuso da Rick Salomon. Il caso rende l’ereditiera Paris Hilton un fenomeno mediatico che da quel momento trova il modo per far parlare di sè tra musica, cinema e casi giudiziari.

Chi è Paris Hilton

Paris Hilton all’anagrafe Paris Whitney Hilton (New York, 17 febbraio 1981) è una modella, attrice e imprenditrice americana. Cresce nella grande mela con i fratelli, l’imprenditore Richard Hilton e l’attrice Kathy Hilton. Vive un’infanzia circondata da persone famose come Kim Kardashian e frequenta scuole importanti come da desiderio della famiglia.

Durante gli anni dell’infanzia e l’adolescenza svolge spesso il ruolo di modella per brand più o meno noti. Crescendo sono sempre di più i grandi nomi della moda a sceglierla, tra cui Tommy Hilfiger, Christian Dior o Iceberg.

Le apparizioni al cinema e in tv

Nonostante la vita estremamente benestante, l’ereditiera decide di dedicarsi ad alcune passioni e movimentare la sua vita. Amante di tutto ciò che concerne lo show business si avvicina al mondo del cinema e della musica iniziando con alcuni progetti cinematografici.

Tra questi è nota la sua partecipazione al film “Zoolander” e “House of Wax” con cui vince anche un Teen Choice Awards.

Decide inoltre di produrre uno show in onda su MTV dal titolo “Paris Hilton’s My New BFF'”dove riesce realmente a trovare la sua migliore amica. Si replica il format dello show con una versione inglese andata in onda l’anno successivo con grande successo. Partecipa anche ad alcune serie televisive come “The O.C.” o “Veronica Mars”.

La passione per la musica e i musicisti

Nel 2004 la sua passione per la musica si trasforma in investimento quando fonda la Heiress Records, parte della nota “Warner Bros Records”. Decide inoltre di incidere un album che porta il suo stesso nome due anni dopo e riesce a sfondare nella Billboard 200. Anche la critica accoglie positivamente il suo esordio musicale paragonandolo ai pezzi di Britney.

Al primo album ne segue un successivo in cui passa ad uno stile più dance e molti dei singoli prodotti in seguito sono in collaborazione con grandi nomi della musica. In questo ambiente conosce anche alcuni dei suoi più grandi amori tra cui Nick Carter della nota band Backstreet Boys e il chitarrista Benji Madden.

