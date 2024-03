Paris Fashion Week: le tendenze per l’Autunno- Inverno 2024/2025

Dopo New York, Londra e Milano, il mese delle sfilate giunge al termine con la Paris Fashion Week. Le collezioni dedicate all’Autunno-Inverno 2024/2025 hanno letteralmente conquistato tutto il fashion system, anticipando le tendenze della prossima stagione.

Si sa, Parigi è da sempre la città simbolo di eleganza ed alta moda. Dunque, chi meglio della Paris Fashion Week avrebbe potuto presentare i trend più gettonati per l’Autunno-Inverno 2024/2025? Dai sontuosi abiti da sera ai capi casual chic, ecco tutte le tendenze più amate viste in passerella:

Giacchetto di pelle marrone

Il giacchetto di pelle ha dominato le passerelle dell’Autunno-Inverno 2024/2025 della Paris Fashion Week, particolarmente nelle tonalità marrone e in tutte le sue sfumature. Un capo casual e versatile.

Abiti di pelle

La pelle ha conquistato la stagione invernale, come confermato dalle collezioni degli stilisti, dove la pelle è stata il materiale protagonista. Abiti e pantaloni in pelle nera per un look accattivante, sensuale e femminile.

Stampe fantasiose

Le passerelle di alta moda hanno mostrato un tripudio di colori con la sfilata di Balmain. Abiti, pantaloni e magliette dalle stampe colorate e fantasiose, per donare un tocco di vivacità alla stagione invernale.

Stampa animalier Molto richiesta anche la stampa animalier, come dimostrato nella nuova collezione presentata da Isabel Marant. Stampe leopardate, zebrate, indossate con un total look o combinate tra loro.

Trasparenze

Per chi ama non passare inosservata e non ha paura di osare, che siano benvenute le trasparenze!