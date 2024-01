Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i look street style in tendenza visti alla Paris Fashion Week 2024 da copiare subito.

Paris Fashion Week 2024: le tendenze street style

Alla Paris Fashion Week 2024 abbiamo avuto un primo assaggio di quelle che saranno le tendenze street style di quest’anno, dalla micro gonne a pieghe ai jogger a trench in camoscio, passando per i teddy coat e i pantaloni in pelle. Inoltre di grande tendenza i capi oversize, come già lo erano anche nell’anno appena passato. Spazio anche ai colori vitaminici, in grado di dare quel tocco di colore in più al nostro outfit. Ma vediamo adesso insieme quali sono i look street style da copiare subito.

Parish Fashion Week 2024: i look street style (in trend) da copiare

Come abbiamo appena visto, alla Paris Fashion Week 2024 abbiamo avuto un assaggio su quello che indosseremo quest’anno, per quanto riguarda la moda street style. Vediamo adesso insieme quali sono i look street style (in trend) da copiare subito:

Teddy coat: caldo, comodo e pratico, il teddy coat è uno dei capi di tendenza del momento, guai a non averne un paio nel proprio armadio. Quest’anno vanno alla grande i modelli over, magari abbinati a un paio di pantaloni in pelle per un look super cool.

Blazer: uno dei capi più amati da noi donne, capace di dare quel tocco di eleganza al proprio outfit. Di tendenza per questo 2024, portare il blazer abbinato a un paio di pantaloni baggy, all’insegna di uno chic urbano davvero super.

Gonna a pieghe: per la moda street style 2024 è di grande tendenza la gonna a pieghe, in particolare nella versione mini. Perfetta ad esempio da abbinare a un piumini dai colori vitaminici e un paio di collant. Il successo è assicurato!

Trench: altro capo davvero intramontabile, perfetto per da indossare per queste stagioni. Di grande tendenza il trench beige, da abbinare magari a dei pantaculotte color panna e un paio di stivaletti ai piedi, per un look casual ed elegante allo stesso tempo, che di certo non passerà inosservato.

Stampa animalier: i capi a stampa animalier non passano davvero mai di moda, perfetti da indossare in tutte le stagioni. Giacche, pantaloni, vestiti, magliette, la scelta è davvero ampia, quello che è certo è che se si punta su un capo a stampa animalier si fa sempre la scelta giusta.

Total black: di grande tendenza quest’anno per la moda street style è vestirsi in total black. Si sa, col nero si fa sempre sul sicuro, e quindi optare per un look total black va sempre bene.

Aviator Jacket: di tendenza già da qualche anno, perfetta da abbinare a un paio di pantaloni neri e un paio di mocassini ai piedi per un look super cool.

Questi sono quindi i look street style (in trend) da copiare! E voi, quale preferite?

