Ecco 20 capi must have per la prossima primavera.

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i capi must have di tendenza per la prossima primavera 2024.

Tendenze moda primavera 2024

L’inverno è appena cominciato ma non è mai troppo presto per dare un’occhiata a quelle che saranno le tendenze per la prossima stagione, la primavera. Le ultime sfilate ci hanno già dato un’idea di come ci vestiremo tra qualche mese, dai vestiti, al tailleur, al denim. Ma vediamo adesso insieme 20 capi must have per la primavera 2024.

Tendenze moda primavera 2024: 20 capi must have

Mancano più di due mesi a primavera, cominciamo comunque a vedere quali saranno i 20 capi must have:

Abiti mini bianco: il bianco è da sempre il colore dell’estate, perfetto da indossare quando si è abbronzati. Per la prossima primavera il mini dress di colore bianco è uno dei capi must have, sia con maniche corte ma anche con maniche lunghe. Ideale da indossare con scarpe flat. Abito mini in colori vitaminici: da un lato il bianco, dall’altro i colori vitaminici. La primavera è spesso simbolo di rinascita, quindi perché non sfoggiare dei mini dress in colori accesi? Il tailleur: altro capo di forte tendenze per la prossima primavera, sinonimo di eleganza e raffinatezza, non si può non averne uno nel proprio armadio. Le tendenze al posto dei pantaloni puntano sugli shorts. Capi effetto nude: i tessuti color nude andranno per la maggiore, una sorta di effetto doppia pelle. Per chi ama osare è il momento giusto. Denim: non può non essere di tendenza, come in pratica in ogni stagione da ormai tantissimi anni. Giacche, jeans, camicie, puntare sul denim è sempre la scelta giusta. Pantaloni a vita alta: per questa primavera i pantaloni vanno rigorosamente portati a vita alta, dando così uno slancio importante alla silhouette. Vestiti con frangia: di grande tendenza i vestiti con le frange, ideali da indossare per feste o eventi particolari. Insomma, più glamour di così non si può. Polka dots: magliette, pantaloni, vestiti, l’importante è che siano polka dots, ovvero con i pois, tornati prepotentemente di moda già nel 2023 e pronti a essere protagonisti anche in questo 2024. Polo: torna di moda la polo, la classica maglietta con colletto abbottonato e maniche lunghe. Doppia cintura: questa primavera la cintura si porterà doppia, come abbiamo potuto ammirare sulle varie passerelle che anticipavano le tendenze del 2024. Pantaloni a pinocchietto: si tratta di quei pantaloni le cui gambe terminano a metà polpaccio. Questa primavera sarà vietato non averne un paio nel nostro armadio. Giacca sciancrata: ovvero quella giacca dal taglio classico, con revers a lancia e bottoni. Perfetta per la stagione primaverile. Gonna a ruota: tornata di tendenza già nel 2023, la gonna a ruota si appresta a essere la gonna protagonista del 2024. Si adatta a qualsiasi tipo di corporatura e si può indossare in diverse occasioni. Camicia: la camicia bianca è sempre di tendenza, anche per la primavera 2024. Quest’anno la moda invita a lasciarla aperta, indossando per esempio un top sotto. Corsetto: torna di tendenza il corsetto, diventato sinonimo di eleganza e raffinatezza. Maglione: per la primavera 2024 il maglione si porta annodato, come se fosse una sciarpa, proprio come abbiamo visto sulle varie passerelle. Abiti trasparenti: gli abiti trasparenti sono sempre più di tendenza, sexy al punto giusto, l’importante è saperli indossare senza apparire volgari. Pantaloni neri: il nero è un colore che non passa mai di moda, questa primavera si punta tantissimo sui pantaloni neri, rigorosamente a vita alta. Eleganti e adatti a tante occasioni diverse. Slip dress: ovvero il vestito da donna che ricorda una sottoveste, caratterizzato dalle spalline super sottili, è uno dei capi di tendenza primavera 2024. Guantini: eleganti e femminili, i guantini sono tornati alla ribalta.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tendenze inverno 2024: quali scarpe andranno di moda?

Jeans donna, tutte le tendenze must have per l’inverno 2024