Tra le tendenze mode dell’inverno 2024 c’è il piumino a vestaglia, un vero e proprio capo must have. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli di tendenza per questa stagione fredda.

Inverno 2024, il piumini a vestaglia fa tendenza

L’inverno è ufficialmente arrivato da qualche settimana, tra le tendenze moda di questo inverno 2024 troviamo il piumino a vestaglia, un vero e proprio capo must have. Il piumino è di per sé uno dei capi invernali più amati, è difficile che una di noi non ne abbia almeno uno nel proprio armadio. C’è chi però sostiene che la maggior parte dei piumini tende a gonfiare un pò la figura e a non valorizzare al meglio le forme. Ecco perciò in arrivo il piumino a vestaglia, perfetto proprio per mettere in risalto la silhouette. La modella e personaggio televisivo Chrissy Teigen ha sfoggiato di recente un piumino a vestaglia color beige, che ha lanciato subito la tendenza. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i modelli da comprare.

Piumino a vestaglia: i modelli da acquistare

Come abbiamo appena visto, il piumino a vestaglia è il capo di tendenza dell’inverno 2024. Vediamo adesso insieme quali sono i modelli più cool da acquistare subito:

Alaïa – cappotto imbottito: su mytheresa.com potete trovare questo piumino di colore nero, dal design minimal e oversize, realizzato in Italia in shell lucido, con cintura da annodare e cappuccio protettivo. Il costo di questo piumino è di 2.100 euro .

su mytheresa.com potete trovare questo piumino di colore nero, dal design minimal e oversize, realizzato in Italia in shell lucido, con cintura da annodare e cappuccio protettivo. Il costo di questo piumino è di . The Row – piumino francine con cintura : su luisaviaroma.com potete trovare questo piumino di color avorio dalla silhouette ampia, con ampia cintura e due tasche laterali. Potete averlo al prezzo di 5.300 euro.

: su luisaviaroma.com potete trovare questo piumino di color avorio dalla silhouette ampia, con ampia cintura e due tasche laterali. Potete averlo al prezzo di Balengiaga x Adidas – cappotto imbottito avvolgente con cappuccio: potete trovarlo su matchefashion.com, di colore nero con cintura staccabile. Il prezzo è di 3.500 euro.

potete trovarlo su matchefashion.com, di colore nero con cintura staccabile. Il prezzo è di Bershka – Trench oversize imbottito : capo perfetto sia per il giorno che per la sera, di colore nero e a un prezzo accessibile, 59,99 euro.

: capo perfetto sia per il giorno che per la sera, di colore nero e a un prezzo accessibile, Miu Miu – piumino in nylon in Rosa: su mytheresa.com potete trovare questo piumino a vestaglia rosa realizzato con un leggere shell riciclato con imbottitura isolante, soffici revers, tasca applicata con logo e cintura in vita. Il costo è di 2.350 euro.

su mytheresa.com potete trovare questo piumino a vestaglia rosa realizzato con un leggere shell riciclato con imbottitura isolante, soffici revers, tasca applicata con logo e cintura in vita. Il costo è di Acne Studios – giacca imbottita con cintura: potete trovarlo su mytheresa.com, ha una vestibilità rilassata con cuciture sule spalle scivolate e revers oversize. Realizzato in nylon lucido di colore nero. Il costo è di 470 euro.

potete trovarlo su mytheresa.com, ha una vestibilità rilassata con cuciture sule spalle scivolate e revers oversize. Realizzato in nylon lucido di colore nero. Il costo è di Paltò – cappotto trapuntato con cintura: su farfecht.com potete trovare questo cappotto di colore blu navy con cintura, chiusura frontale con fiocco, scollo a V e maniche lunghe. Il prezzo è di 395 euro, ora in saldo a 276 euro.

su farfecht.com potete trovare questo cappotto di colore blu navy con cintura, chiusura frontale con fiocco, scollo a V e maniche lunghe. Il prezzo è di 395 euro, ora in saldo a Polo Ralph Lauren – cappotto trapuntato: su farfecht.com potete trovare questo cappotto di colore marrone con rifiniture in pelle, revers a scialle, due tasche laterali a filetto e spacco centrale posteriore. Il costo è di 699 euro.

