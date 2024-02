Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, il calendario delle sfilate e degli eventi imperdibili della Paris Fashion Week.

Paris Fashion Week 2024: il calendario delle sfilate

Appena conclusa la Milano Fashion Week ecco che comincia la Settimana della Moda di Parigi, altro evento attesissimo. La Paris Fashion Week si svolgerà dal 26 febbraio fino al 5 marzo 2024. Per questo appuntamento nella capitale francese sono previsti in tutto ben 109 eventi, di cui 71 sfilate e 38 presentazioni. Ma vediamo adesso insieme il calendario delle sfilate della Paris Fashion Week 2024:

Lunedì 26 febbraio

Ore 15.00 IFM Master of Arts

Ore 16.30 MarieAdam – Leenaerdt

Ore 18.30 Vaguera

Ore 20.00 CFCL

Martedì 27 febbraio

Ore 10.00 Victoria / Tomas

Ore 11.00 Dawei

ore 12.00 Weinsanto

Ore 13.00 Mame Kurugouchi

Ore 14.30 Christian Dior

Ore 16.00 Germanier

Ore 17.00 Anrealage

Ore 18.00 Ester Manas

Ore 20.00 Saint Laurent

Mercoledì 28 febbraio

Ore 10.30 Courrèges

Ore 12.00 The Row

Ore 13.30 Undercover

Ore 15.00 Dries Van Noten

Ore 16.00 Cecile Bahnsen

Ore 17.00 Casablanca

Ore 18.30 Acne Studios

Ore 20.00 Balmain

Giovedì 29 febbraio

Ore 9.30 Rick Owens

Ore 11.30 Off-White

Ore 13.00 Gauchere

Ore 15.00 Givenchy

Ore 16.30 Rabanne

Ore 17.30 Uma Wang

Ore 19.00 Schiaparelli

Ore 20.00 Isabel Marant

Venerdì 1 marzo

Ore 10.00 Leonard Paris

Ore 11.30 Loewe

Ore 13.00 Issey Miyake

Ore 14.30 Giambattista Valli

Ore 16.00 Nina Ricci

Ore 17.30 Vetements

Ore 19.00 Yohji Yamamoto

Ore 20.00 Victoria Beckham

Sabato 2 marzo

Ore 9.30 Junya Watanabe

Ore 10.30 Carven

Ore 12.00 Noir Kei Ninomiya

Ore 13.00 Vivienne Westwood

Ore 14.30 Hermès

Ore 16.00 Elise Saab

Ore 17.00 Comme des Garçon

Ore 18.30 Ann Demeulemeester

Ore 20.00 Alexander McQueen

Domenica 3 marzo

Ore 11.30 Balenciaga

Ore 13.00 Duran Lantinik

Ore 14.00 Akris

Ore 15.00 Valentino

Ore 16.30 Ottolinger

Ore 18.30 Atlein

Ore 20.30 Mugler

Lunedì 4 marzo

Ore 10.00 Stella McCartney

Ore 11.00 Lutz Hielle

Ore 12.00 Zimmermann

Ore 13.00 Marine Serre

Ore 14.30 Shiatzy Chen

Ore 16.00 Sacai

Ore 17.30 Rokh

Ore 18.30 Pierre Cardin

Ore 20.00 Coperni

Martedì 5 marzo

Ore 10.30 Chanel

Ore 11.30 Zomer

Ore 12.20 Kiko Kostadinov

Ore 14.00 Miu Miu

Ore 15.00 Avellano

Ore 16.00 Lacoste

Ore 17.00 Ujoh

Ore 19.00 Luois Vuitton

Paris Fashion Week 2024: gli eventi imperdibili

Dopo aver visto il calendario della sfilate della Settimana della Moda di Parigi, ecco di seguito gli eventi assolutamente da non perdere. Iniziamo con il debutto de Charles de Vilmorin, che debutterà con il suo brand all’interno di Sphere, ovvero lo showroom per stilisti emergenti. Un altro debutto è quello di Yusuke Takahashi con il suo brand CFCL. Durante la settimana ci saranno anche due premiazioni per Jacquemus, riceverà infatti il titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts e des Letters, e il premio Neiman Marcu Awards. Tra gli altri debutti troviamo quello di Alessandro Vigilante per Rochas, quello di Chemene Kamali per Chloé e quello di Sean McGirr da Alexander McQueen.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Le 15 tendenze per l’Autunni Inverno 2024/2025 viste durante la Milano Fashion Week

Le scarpe must have per l’Autunni Inverno 2024 2025 secondo la Milano Fashion Week