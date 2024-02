Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le scarpe di tendenza per l’Autunno Inverno 2024 2024 viste durante la Milano Fashion Week.

Milano Fashion Week: le scarpe da avere per l’Autunno Inverno 2024 2025

La Milano Fashion Week è giunta alla sua conclusione. Oltre agli abiti, sulle varie passerelle abbiamo visto anche quelle che saranno le scarpe di tendenza per l’Autunno Inverno 2024 2025. Plateau, tacchi, ballerine, cuissardes, sono diverse le scarpe must have per le prossime stagioni fredde. Le scarpe sono fondamentali per qualsiasi tipo di outfit, sono in grado di dare quel tocco in più ai nostri look, per questo scegliere la calzatura giusta è sempre molto importante. Sulle varie passerelle della Milano Fashion Week abbiamo visto proposte inedite e affascinanti, con assoluti protagonisti gli stivali, sia per un look da giorno sia per un look da sera. Da Gucci a Fendi, da Prada a Ferragamo, gli stivali sono stati al centro della scena. Due i modelli da avere assolutamente: i primi sono i boots che arrivano al ginocchio, con tacco basso e punta leggermente arrotondata, i secondi sono i cuissardes, alti fin sopra al ginocchio e non troppo aderenti.

Entrambi i tipi di stivali sono perfetti da indossare sia durante il giorno sia durante la sera. Ottimi da indossare con mini dress, shorts, mini gonne o maxi blazer, per un look che difficilmente passerà inosservato. Ma vediamo adesso nel dettaglio tutte le scarpe di tendenza per l’Autunno Inverno 2024 2025.

Milano Fashion Week: le scarpe più belle per l’Autunno Inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, i veri protagonisti in fatto di scarpe alla Milano Fashion Week sono stati gli stivali che, per l’Autunno Inverno 2024 2025, vanno indossati sia di giorno sia di sera. I modelli must have sono i cruissardes, ovvero quelli sopra al ginocchio e quelli invece che arrivano fino al ginocchio. Per quanto riguarda il tacco degli stivali di tendenza il tacco basso. Oltre agli stivali ci sono però anche altri tipi di scarpa di tendenza per le prossime stagioni fredde che abbiamo visto sulle varie passerelle. Tra le scarpe di tendenza troviamo le ballerine, che sono tornate prepotentemente in auge nell’ultimo periodo. Eleganti e femminili, sono le scarpe perfette da indossare prossimamente. Alla Milano Fashion Week abbiamo visto ad esempio ballerine super luccicanti firmate Giorgio Armani, abbinate ad elegantissimi abiti da sera.

Oppure Versace che punta invece su un paio di ballerine stile Mary Jane, ovvero con il classico cinturino frontale.

Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci, punta sui mocassini Horsebit trasformandoli in sandali plateau. Il plateau, infatti, è un’altra tendenza Autunno Inverno 2024 2025. Ampio spazio anche alle slingback, come quelle presentate da Prada, e alle décolleté, su cui punta Moschino.

Il colore dell’Autunno Inverno 2024 2025 in fatto di scarpe è il rosso.

