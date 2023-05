Pareo per l’estate: tutte le tendenze e i modelli migliori

Grandi, a tinta unita o in stampa tie dye sono alcuni dei migliori trend di pareo da indossare in estate.

Con l’estate che sta per cominciare, ci sono elementi e accessori che sono imprescindibili per questa stagione. Oltre ai costumi, alla protezione solare e agli occhiali da sole, vi è un alto capo che non può mancare. Stiamo parlando del pareo per l’estate, un indumento che, all’occorrenza, è capace di trasformarsi in mille modi da indossare per apparire al top.

Pareo per l’estate

Un capo perfetto da indossare al mare, in riva alla spiaggia da mettere dopo il costume da bagno. Il pareo per l’estate sono un indumento adatto e molto fashion. Molto leggero e ricamato che richiama anche stampe e fantasie esotiche, da indossare in vari modi e non solo come copricostume. La cosa importante è sceglierlo sempre in base al proprio fisico e gusti.

Tenere conto del proprio fisico e delle forme è un elemento da valutare al fine di scegliere il modello maggiormente adatto con il quale sentirsi a proprio agio. Per le donne più alte, è possibile indossare il pareo per l’estate come gonna o anche vestito da annodare in vita oppure su un fianco. Le donne più minute possono optare per un modello medio lungo da indossare come un abito a tubino.

Inoltre, occupa pochissimo spazio, per cui è possibile anche metterlo nella borsa mare in modo da averlo a disposizione in ogni momento. L’accoppiata costume e pareo può essere assolutamente vincente se si seguono i giusti accorgimenti e regole per indossarlo nel modo migliore possibile. Molto leggero e svolazzante, può trasformarsi in gonna a tutti gli effetti.

Permette poi di creare un look diverso, a seconda dell’occasione: romantica, elegante oppure chic. Non si indossa soltanto in spiaggia, ma anche per passeggiate serali e shopping. Si può abbinare allo stesso colore del costume oppure scegliere una tonalità che faccia da contrasto. Solitamente i materiali maggiormente usati sono il nylon, il chiffon e il raso.

Pareo per l’estate: le tendenze

Se si dà una occhiata alle ultime tendenze riguardanti i pareo per l’estate, si nota quali sono i modelli maggiormente in voga. I parei grandi sono quelli più apprezzati, anche perché utili da indossare in altri modi e sono tra i modelli classici. Il pareo tie dye è uno di quelli che fa tendenza grazie ai suoi colori pastello. La vera tendenza del periodo estivo è però il modello in pizzo.

Si tratta di un modello realizzato con trine di stampo artigianale, considerato un evergreen del periodo estivo. Si caratterizza per essere un modello elegante, da indossare sia allacciato in vita, ma anche lungo oppure mini. Un modello che richiama le lavorazioni delle isole e del Sud di Italia, perfetto da indossare con un abito in pizzo.

Sono modelli di pareo per il mare proposti anche con fantasie floreali oppure con grafiche particolari o ancora nei classici colori pastello oppure a tinta unita. Alcuni, come Ann Summers, li propone con un taglio corto al di sopra del ginocchio e una apertura a portafoglio oppure con la chiusura con fiocco in vita impreziosito da paillettes per essere elegante e alla moda anche in spiaggia.

Oltre al pareo grande da indossare al collo oppure lungo il corpo, vi sono anche modelli dal taglio corto con spacchi da indossare sopra il bikini oppure il costume intero.

Pareo per l’estate Amazon

Un indumento adatto per la stagione estiva che si trova sull’e-commerce in tanti modelli dai vari costi e prezzi. Basta cliccare l’immagine per visualizzare meglio tutte le caratteristiche del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i tre modelli di pareo per le’state da indossare e ordinare tra i più apprezzati e vantaggiosi.

1)Mandala Life Art Donne Rayon pareo

Un modello di pareo in grado di avvolgere completamente il corpo. Un capo elegante e versatile da indossare come abito monospalla o gonna. Realizzato in rayon con stampe a fantasia e molto colorate. Si può usare come accessorio per le vacanze aggiungendo un tocco in più al look. Si presenta con frange e vari colori: blu, arancione, bianco, ecc.

2)Vancavoo donna Sarong pareo

Un pareo molto lungo che si trova fino alla taglia XXL ed è possibile regolare la lunghezza a seconda delle proprie esigenze. Si può annodare in vari modi per adattarlo alla forma del corpo. Un modello in poliestere avvolgene e traspirante disponibile nei colori nero e bianco.

3)Jamron donna sarong pareo

Un pareo molto corto che si apre a portafoglio morbido e leggero in chiffon che permette di mostrare le curve e le trasparenze. Si può usare in vari modi, come copricostume,scialle, ecc. Si può annodare o legare da un lato del bikini epr creare stili diversi. Si trova nei colori nero, blu marino, grigio, multicolore e rosso.

Oltre al pareo, si consigliano anche le gonne pareo per un perfetto look da spiaggia.