Fresca, coloratissima e versatile, nella stagione più calda dell’anno la gonna pareo rientra tra quei capi che non possono assolutamente mancare nel nostro armadio. Ma non fate il grosso errore di pensare che si tratti di un accessorio riservato solo alla vita da spiaggia, la gonna pareo si può usare anche in città! Scopriamo quali sono quelle di tendenza per l’estate 2021.

Gonna pareo must have estate

C’è stato un tempo, ormai passato, in cui il pareo era considerato esclusivamente come un capo da mettere sopra il costume, perché si poteva sfilare facilmente una volta arrivate in spiaggia. Quando però il mondo della moda ne ha capito il vero potenziale ha creato modelli adatti anche alla città, rinunciando alla trasparenza del pareo originale, ma non alla stravaganza delle stampe e dei colori.

Sono tantissimi i brand dedicati all’abbigliamento che hanno proposto le loro versioni per l’estate 2021. Noi ne mostriamo alcune dei marchi più famosi, ma vi assicuriamo che nel magico mondo di Internet c’è l’imbarazzo della scelta.

Gonna pareo must have estate: le stampe di Never Fully Dressed

Never Fully Dressed non si risparmia per la sua collezione estiva e propone una vastissima selezione di gonne pareo tra cui sicuramente spicca per la sua simpatia, questo modello lungo color verde e con ananas stampati per tutto il tessuto.

Da usare abbinato ad un top in tinta unita nero o bianco oppure con la sua parte superiore abbinata.

Gonna pareo must have estate: lo stile country di Oysho

La gonna pareo con stampa a quadri Vichy di Oysho sembra essere fatta apposta per chi adora la semplicità dello stile country o la raffinatezza di quello country chic. È infatti il capo perfetto per realizzare outfit dall’aria fresca e semplice da personalizzare a piacimento con gli accessori, come vistosi orecchini dorati, borse in bamboo o cappelli parasole.

Gonna pareo must have estate: quella total black di Stradivarius

Stradivarius ha pensato alle amanti del total black che non abbandonano questo colore neanche nei mesi più caldi. La gonna pareo lunghezza midi ha un anello sulla parte iniziale del lungo spacco come dettaglio ed è perfetta tanto per il giorno quanto per la sera. Il colore neutro infatti permette di giocare con gli abbinamenti.

Gonna pareo must have estate: i colori accesi di Balenciaga

Anche Balenciaga ha pensato ad una sua versione di gonna pareo. Il brand parigino la propone in raso di seta e di un color azzurro acceso che, siamo sicuri, vi farà venire un’irresistibile voglia di mare solo indossandola! Per uno stile unico provate questo modello abbinato ad un top viola o uno giallo aranciato.

Gonna pareo must have estate: l’eleganza di Art Dealer

Art Dealer è il brand della designer ed influencer Carolina Cerutti che per la sua gonna pareo si ispira ad un delizioso dolce tipico della Sicilia: il cannolo. Elegantissimo con una stampa floreale tono su tono che si intravede leggermente e che va ad impreziosire il tessuto. Da indossare con la blusa abbinata oppure da solo, è perfetto per un’estate all’insegna del romanticismo.