Si è spento a soli 65 anni Paolo Taggi, autore tv di successo. Ha passato una vita dietro le quinte e poco davanti ai riflettori, ideando programmi celebri per Mediaset e Rai, come “Buona domenica”, “Stranamore”, “Domenica In” e “La Talpa”.

A causa del Covid, Taggi era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma.

Paolo Taggi, morto di Covid

Nato a Novara nel 1956, si è spento a Roma a 65 anni, nella giornata di domenica 23 gennaio 2022. L’annuncio è stato dato dalla casa editrice Interlinea di Novara.

Proprio nella sua città, Paolo Taggi aveva mosso i suoi primi passi nel mondo del piccolo schermo.

Ha dato avvio alla sua lunga carriera quando era ancora giovanissimo, avvicinandosi alle televisioni locali. Lavorava come animatore a Telebassonovarese, prima emittente televisiva di tutto il territorio della città. La sua è una storia fatta di gavetta, che lo ha portato all’ascesa fino a diventare uno degli autori televisivi italiani di maggiore successo, per Rai e per Mediaset.

Paolo Taggi, morto di Covid a 65 anni: i programmi più famosi del celebre autore tv

Tra i programmi più famosi scritti dal celebre autore televisivo ci sono: “Io confesso”, “Per un pugno di libri”, “Turisti per caso”, “La Talpa”, oltre a diverse edizioni di “Domenica In”. Per Canale 5 aveva scritto “Stranamore” e “Buona domenica”. Ha lavorato anche per Mtv con “Black Box” e RSI con “Il gioco del mondo”.

Appassionato di cinema, il suo film “Storia probabile di un angelo. Fernando Birri”, rea­lizzato con Domenico Lucchini, è stato presentato a molti Festival internazionali nella stagione 2016/2017. Direttore della scuola autori Rai, Taggi ha collaborato anche come critico cinematografico per i quotidiani “Avvenire” e “La Stampa”, oltre a lavorare in diverse università italiane, in particolare all’Università Cattolica di Milano, dove si è specializzato con Gianfranco Bettetini in Scienze dello Spettacolo. Taggi è stato anche autore di decine di libri, tra saggi e narrativa.

Paolo Taggi, morto di Covid: il funerale a Roma

Dopo il ricovero di inizio mese, il 23 gennaio si è spento Paolo Taggi.

I suoi funerali saranno celebrati presso la Chiesa degli Artisti di Roma, alle ore 12 di mercoledì 26 gennaio.