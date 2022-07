La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Rkomi è giunta al capolinea. Secondo i beninformati, l’ex madre natura di Ciao Darwin avrebbe già un nuovo spasimante, mentre il cantante avrebbe deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua musica.

Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati

Paola Di Benedetto e Rkomi si sono amati, se così si può dire, giusto qualche settimana. I due non apparivano più insieme sui social da tempo, per cui la notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, l’ex madre natura di Ciao Darwin avrebbe già trovato un sostituto.

Paola Di Benedetto ha un altro spasimante

Alla domanda di un fan che le chiedeva lumi su Paola e Rkomi, Deianira ha risposto:

“Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare”.

Qualche giorno prima, la Marzano aveva tuonato: “Tutto quel boom e poi sono spariti. Io dico solo pubblicità per fare un po’ di rumore o forse un fuoco di paglia“. Le parole dell’espera di gossip, però, sono state smentite da The Pipol Gossip.

Nessun terzo incomodo: è stato Rkomi a lasciare Paola

Secondo The Pipol Gossip, che vede il giornalista Gabriele Parpiglia tra gli autori, la storia tra Paola Di Benedetto e Rkomi non è finita a causa di un terzo incomodo.

Sembra che sia stato il cantante a lasciare la ragazza per allontanrsi dalla “sovraesposizione mediatica e dai gossip“. Non solo, pare che l’artista le abbia comunicato la fine della love story con un semplice messaggio: un vero e proprio cuor di leone, non trovate?