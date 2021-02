La primavera, pian piano, sta arrivando con nuovi trend e mode. L’arrivo di questa stagione porta con sé anche il bisogno di rinnovare l’armadio e scegliere alcuni dei modelli migliori di pantaloni primaverili. Vediamo quali sono le tendenze e le offerte al riguardo.

Pantaloni primaverili da donna

Sono un capo che si adatta a tutte le donne: dalle curvy alle longilinee e si possono sfoggiare in ogni occasione e momento: dall’aperitivo alla serata con le amiche sino a una giornata di shopping passando per l’ufficio o l’attività sportiva. La cosa importante, a prescindere dal tipo di pantaloni primaverili, è che sia comodo e confortevole in modo da muoversi senza problemi. Si consiglia di optare per modelli dai tessuti leggeri e traspiranti in modo d’adeguarsi alle varie temperature del periodo.

I pantaloni primaverili in cotone sono molto semplici, comodi, oltre a essere molto facili d’abbinare con giacche e camicette oppure t-shirt per un look che sia elegante, ma anche sportivo al tempo stesso. Inoltre, mettono in risalto le forme e con un paio di accorgimenti, completano un look perfetto in ogni momento e occasione.

Per chi vuole lasciarsi maggiormente andare e osare, magari per la sera, meglio optare per un pantalone abbinato a un crop top e con tacco alto e borsa a mano per dare all’outfit un tocco glamour.

Si consiglia di optare per dei pantaloni primaverili da donna con elastico in vita e tasche a scomparsa, che non siano troppo lunghi.

Per quanto riguarda i colori, è possibile lasciarsi andare al periodo, quindi via libera ai toni tenui, come il rosa, l’azzurro, ma anche il beige oppure il giallo senape.

Pantaloni primaverili da donna: trend

Dal modello cropped sino a quelli a zampa, passando per il pois oppure lo stile vintage, sono davvero tante le tendenze riguardo i pantaloni primaverili da indossare nel prossimo periodo. Sulle riviste di moda o nei negozi si trovano tantissime idee e modelli da copiare per un look che sia perfetto per ogni occasione e momento. Sono tantissime le novità che aiutano a slanciare la silhouette grazie ai tessuti freschi e morbidi tipici della primavera.

Per la primavera, i pantaloni adottano nuove linee che possono stare bene a ogni donna, a prescindere dal fisico. Si trovano pantaloni primaverili a vita alta molto aderenti in denim e impreziositi da bottoni, mentre le più sbarazzine optano per modelli di pantaloni chino come proposti da Elena Mirò.

Chi ama i colori sgargianti deve optare per modelli in satin morbido dalla gamba larga oppure il pantalone cargo nel classico modello a sigaretta. Le tendenze propongono pantaloni primaverili dalle linee verticali e morbidi per un look che si addice sia al giorno che alla sera. Tra le tendenze, non possono mancare i jeans a vita alta o bassa, alla caviglia oppure larghi come nel modello a zampa d’elefante.

I brand hanno puntato, per la stagione primaverile, su pantaloni in tessuti leggeri come il satin con stampe a fiori colorati. Per i pantaloni primaverili da cerimonia, gli stilisti puntano su linee morbide e ricercate e lunghe fino ai piedi, come nel modello cropped. Per quanto riguarda i colori, i brand propongono sfumature pastello, ma non mancano neanche i colori scuri, quali il nero, il marrone o il verde intenso per i pantaloni primaverili da donna.

Pantaloni primaverili Amazon

Per chi fosse interessato ad alcuni di questi modelli oppure ad altri, il sito di Amazon è sicuramente l’ideale per fare acquisti grazie anche alle tante opportunità e prezzi a basso costo da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si trovano alcuni modelli di pantaloni primaverili da donna tra quelli maggiormente desiderati dai consumatori del noto e-commerce.

1)Funplus pantaloni cargo

Un modello di pantalone molto casual e largo dritto adatto per la stagione primaverile. Un pantalone molto sottile e leggero realizzato in materiali che danno il giusto comfort e la morbidezza. Un modello traspirante in poliestere a vita media con bottone. Disponibile sia nel colore grigio che nero. Un modello adatto da indossare per l’ufficio e occasioni eleganti.

2)Grace Karin

Un modello di pantaloni molto eleganti a vita alta dalla lunghezza ritagliata 9/10 con fiocco. Sono traspiranti e confortevoli dalla cintura elasticizzata adatti sia per la primavera che l’estate. Sono in poliestere e spandex. Il design è molto elegante e liscio. Si possono abbinare sia con calzature con tacco alto, ma anche con altre scarpe. Molto morbidi e freschi. Disponibili in una gamma di colori: blu, beige, nero, bordeaux, ecc.

3)Wrangler skinny jeans

Per chi non sa rinunciare a questo capo, ecco i jeans skinny con cucitura a doppia W ricurva sulle tasche e l’etichetta in pelle con logo. Un modello che valorizza la silhouette realizzato in poliestere, spandex e cotone. Sono a vita media con chiusura a bottone e disponibili nel colore blu. Un modello di jeans con cinque tasche. In vendita con il 30% di sconto.

Ai pantaloni primaverili si possono abbinare alcuni dei modelli migliori di giacche per questa stagione.