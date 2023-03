Pantaloni cargo: i modelli per la primavera

Dai modelli oversize sino a quelli in denim o cotone, sono i pantaloni cargo la tendenza primaverile dell'anno da sfoggiare con qualsiasi look.

Con la primavera alle porte, bisogna cominciare a pensare acqua di capi indossare nei prossimi giorni e mesi. Tra i tanti indumenti, i pantaloni cargo meritano sicuramente una particolare attenzione dal momento che si di confermano il capo must have di quest’anno. Vediamo i modelli da acquistare su Amazon.

Pantaloni cargo

Sono considerati la quinta essenza nel mondo della moda per quanto riguarda il periodo primaverile dal momento che sono molto comodi e versatili poiché in grado di prestarsi a infiniti look e outfit. I pantaloni cargo sono un capo che si contraddistingue per i tanti tasconi e una linea alquanto particolare.

Sono il simbolo dell’abbigliamento casual, un caposaldo dello stile urban, oltre che a essere un capo must per la stagione primaverile. Sono indossati sia da uomini che da donne e permettono di salvare ogni tipo di look. In origine, nascono come capo maschile indossato dai rapper per poi essere di gran moda tra gli adolescenti degli anni 90.

Oggi li indossano un po’ tutti, a prescindere dall’età, anche perché si adattano perfettamente a ogni stile. Sul mercato è possibile trovarli di qualsiasi tipo: casual, basic, ma anche per uno stile più elegante e formale. Per quanto riguarda l’abbigliamento più elegante, si presentano in tessuti come raso, seta oppure ecopelle.

Alcuni modelli di pantaloni cargo si presentano corti oppure con elastico alla caviglia e si trovano in tantissimi colori proprio per adattarli alle esigenze di ogni donna. Si possono indossare sia con maglioni oversize, ma anche con le sneakers oppure con scarpe più eleganti, magari con tacco per occasioni ed eventi come matrimoni o battesimi.

Pantaloni cargo: tendenze

Nella stagione primaverile i pantaloni cargo si riconfermano un capo da non lasciarsi sfuggire, anche grazie alle tante tendenze che vi propongono in svariati modelli e tonalità da indossare. Sono considerati un’alternativa ai jeans dal momento che è possibile indossarli sia per occasioni eleganti e che sportive.

Il colore bianco è sicuramente un must per quanto riguarda questo capo da poter abbinare e indossare con un blazer colorato. Il marchio Pinko li presenta in twiller tecnico leggero che sono sicuramente un must da indossare nelle belle giornate di sole. In questo caso si trovano con una lunghezza sino alla caviglia e con elastici da poterli regolare.

I pantaloni cargo sono proposti anche in tessuto come il satin che ben si adatta a un outfit chic. Per la stagione primaverile è possibile trovarli anche con coulisse, il che li rende molto comodi e pratici permettendo così di potenziare al massimo il proprio stile. In questo caso l’elastico è sia in vita che alla caviglia in modo da garantire libertà di movimento durante una passeggiata all’aria aperta.

Il marchio Blumarine li propone in una versione colorata proprio per adattarsi alla stagione primaverile oppure in versione denim o a vita alta. Dal denim si passa ai modelli in cotone o nylon con cinture, cinghie o impunture a vista per un look che non passa inosservato.

Pantaloni cargo: proposte Amazon

Sul noto e-commerce di Amazon è possibile trovare questi pantaloni grazie a diverse promozioni e sconti da non perdere. Bisogna soltanto cliccare la foto per visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre modelli migliori e maggiormente desiderati di pantaloni cargo da indossare in primavera con una descrizione di ogni singolo articolo.

1)Nuofengkdu donna Harem pantaloni

Sono in modello elasticizzato, comodo sino alla caviglia, molto pratico da indossare e indicato sia per lo yoga che il jogging. Sono un modello di pantalone cargo con elastico in vita e coulisse con elastici al fondo. Sono con tasconi ai lati e molto comodi. Un modello con chiusura pull on nei colori blu, nero, cachi e verde.

2)Linsennia Parachute pants wide leg

Un pantalone largo con tasche, un modello molto largo in cotone, quindi traspirante e delicato sulla pelle. Hanno un elastico in coulisse. adatto per la primavera e si abbina a t-shirt, gilet, felpa con cappuccio, ecc. Disponibile nei colori verde, nero e cachi, oltre al grigio.

3)Gototop pantaloni cargo

Un modello di pantalone cargo a vita alta in stile casual indicati anche per la pesca e il golf. Sono con tasche, in fibra di poliestere, leggeri e traspiranti. Sono un modello che si adatta a qualsiasi forma fisica. Si possono abbinare con qualsiasi calzatura e abbigliamento: sneakers, stivali, ma anche giacche con cappuccio e felpe.

Insieme ai pantaloni cargo, si possono abbinare le migliori sneakers di tendenza dell’anno.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.