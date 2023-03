Il 13 marzo 2023 la Royal Family si è riunita per la cerimonia annuale del Commonwealth Day, la prima senza la Regina Elisabetta II. All’evento, tenutosi presso l’Abbazia di Westminster, era ovviamente presente anche la Principessa del Galles che, come sempre, si è dimostrata di essere una regina di stile e di eleganza. Il suo tailleur, infatti, è diventato già tendenza per la primavera 2023.

Kate Middleton regina di stile: il tailleur a fiori è tendenza

La cerimonia annuale del Commonwealth Day è un evento molto formale e la moda, come spesso accade, è fondamentale. Kate Middleton non ci ha pensato due volte e ancora una volta ha dimostrato di avere un grande senso di stile e di estrema eleganza. Sorridente e raggiante, la Principessa del Galles è arrivata all’evento sfoggiando un completo spezzato da blazer e gonna. Sia il blazer peplo, sia la gonna midi sono cosparsi da una cascata raffinata di piccoli fiorellini bianchi ricamati e tutto il look appartiene alla collezione Pre-Fall 2023 di Erdem. L’outfit della reale è stato completato da un cappello di feltro a tesa larga, da una mini clutch firmata Emmy London, da un paio di guanti abbinati al colore del tailleur e da un paio di décolleté scamosciate brandizzate Gianvito Rossi. E i gioielli? Immancabili, come sempre. Kate Middleton ha indossato un paio di orecchini preziosissimi con zaffiri appartenuti in precedenza alla Principessa Diana, ma ha sfoggiato, oltre all’anello di fidanzamento immancabile, anche una spilla del Principe del Galles. Kate Middleton e il Principe William erano perfettamente coordinati e l’eleganza, come sempre, ha fatto da padrona al grande evento.

Il tailleur di Kate Middleton ispira i look per la primavera 2023

Ormai è ufficiale: ogni look che Kate Middleton decide di sfoggiare, dopo pochi secondi diventa tendenza assoluta. Certo, si tratta di outfit eleganti e adatti a contesti particolarmente formali, ma comunque lo stile della Reale riesce sempre a colpire nel segno. Se, infatti, per la primavera 2023 avete in programma un’occasione speciale come un matrimonio, una cerimonia elegante, un qualcosa che richiede un certo dress-code, sicuramente il tailleur a fiori di Kate Middleton può diventare una validissima opzione. Di classe, semplice, lineare ma comunque mai e poi mai banale, il completo con fiorellini ricamati fa la differenza e non resta inosservato.

Visitando il sito web ufficiale del brand Erdem, è facile notare immediatamente il mood elegante e allo stesso tempo fresco e leggero dei capi proposti. I prezzi, essendo un marchio molto noto e ricercato, non sono di certo economici. Non ci è dato conoscere il prezzo ufficiale del tailleur sfoggiato da Middleton, ma considerando il range del brand, probabilmente supererà i 1000 euro.

Come abbinare il tailleur a fiori di Kate Middleton

Dire come potere abbinare il tailleur di Kate Middleton potrebbe sembrare banale. La Principessa del Galles ha abbinato il completo alla perfezione ed è difficile trovare accostamenti migliori del suo. Sicuramente è l’eleganza a fare da padrona all’intero look, quindi gli abbinamenti dovranno essere consoni al mood generale del look. In base alla situazione, quindi, è possibile modificare, aggiungere o eliminare certi abbinamenti: se non siete amanti dei cappelli, ad esempio, potreste pensare di non indossarli e di lasciare piuttosto i capelli sciolti o con un semi-raccolto raffinato. Ai piedi le décolleté si dimostrano la scelta perfetta: slanciano la figura e conferiscono al tutto un senso di armonia impeccabile.