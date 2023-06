Pantaloncini corti: le tendenze estive

Dai classici bermuda a quelli a righe o tinta unita sino ai modelli in jeans, sono i pantaloncini corti da indossare in estate.

In estate, complice il caldo e le temperature elevate, si ha voglia di indossare abiti e capi molto più leggeri che permettano di sfoggiare il fisico. E cosa c’è di meglio dei pantaloncini corti che sono un capo molto sensuale e sexy. Le tendenze li propongono in diversi modelli per accontentare i gusti di ognuna. Scopriamo quali indossare.

Pantaloncini corti

Sono un capo d’abbigliamento che fa rima con la stagione anche perché i pantaloncini corti sono un must quando le temperature sono molto calde. Inoltre, permettono di sfoggiare le gambe e di sentirsi maggiormente libere. bisogna dire che non sono tutti uguali, anzi e che è importante sceglierli in base al proprio fisico.

Alcuni capi tendono a valorizzare la silhouette in modo diverso rispetto ad altri, ma in caso contrario è bene capire quale modello sia maggiormente indicato da indossare proprio a seconda del fisico. Per esempio, i modelli a tinta unita sono l’ideale per chi ha un bacino largo, mentre non sono consigliati quelli con stampe poiché accentuano le curve.

I pantaloncini corti a vita alta sono indicati perché permettono di assottigliare il punto vita. Per coloro che hanno fianchi stretti, un modello a palloncino magari con cintura da annodare alla vita è sicuramente un ottimo capo anche perché va a completare il look. Per coloro che hanno un po’ di pancetta, si consiglia un modello con nastro da annodare e pieghe.

Sono davvero tanti i modelli di questo capo da indossare in vari modi e ovunque: dalle giornate al mare o in montagna, ma anche in città sino ai modelli più carini o eleganti per qualche occasione particolare. Si consiglia poi di aggiungere qualche accessorio per un perfetto look estivo.

Pantaloncini corti: i modelli di tendenza

Le tendenze puntano a pantaloncini corti per l’estate da indossare in ogni occasione e che si distinguono per ogni stile. Si passa da modelli realizzati in tessuti come lino o cotone arrivando ad altri eleganti, magari impreziositi da strass oppure ai bermuda o ancora in denim con strappi e tagli per non passare inosservate.

Sono considerati i must have della stagione da indossare in denim oppure seguendo la moda degli anni Novanta con patch a forma di stella od orlo a taglio vivo. Ci sono anche i modelli bianchi che permettono di esaltare l’abbronzatura sino ad arrivare a quelli un po’ più colorati nelle tonalità viola, verde o arancione.

Tra le varie tendenze estive di pantaloncini corti non possono mancare i modelli in pizzo sangallo adatti per una occasione elegante o speciale o quelli con tantissime tasche. Si diversificano anche in base alla lunghezza che può essere dal taglio corto o lungo sino al ginocchio o ancora molto attillati oppure morbidi o dotati di cintura.

Il pantaloncino corto in denim è un classico intramontabile proposto in tantissime versioni: dal casual chic con orlo sfrangiato e catena in oro passando per altri modelli con strass o fiori gioiello. Alcuni brand li propongo nei modelli a vita alta magari a righe o con tonalità beige e bianco, oppure bermuda a quadretti o a tinta unita. I tessuti sono freschi come il lino o il cotone.

Pantaloncini corti Amazon

Un capo di abbigliamento estivo disponibile in vari modelli e colori sul noto e-commerce dove si possono trovare ottime offerte da non perdere. Basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli. La classifica qui sotto mostra i tre migliori pantaloncini corti per l’estate scelti tra tanti modelli molto apprezzati dalle consumatrici con una descrizione e commento di ognuno.

1)Sykooria pantaloncini donna estivi 100%

Un modello in cotone a vita alta, leggero, delicato sulla pelle e traspirante. Un pantaloncino di ottima qualità e morbido. In tinta unita dal design accattivante con cintura e coulisse che è possibile regolare, oltre a essere dotato di tasche. Disponibile in nero, rosso, navy, grigio.

2)Orandesigne pantaloncini cargo

Un modello di pantaloncino bermuda in tessuto leggero e traspirante che è in grado di mantenere il fresco anche nelle giornate più calde. Indicati per abbigliamento casual, lavoro o attività all’aperto. Sono in poliestere a vita alta con chiusura a coulisse e pull on. Disponibili nei colori verde scuro, blu, cachi, ecc,

3)Vero Moda Vmmia Hr Loose summer

Sono pantaloncini in lyocell con chiusura a cerniera e fiocco sul davanti dotati di due tasche laterali. Un pantalone estivo molto comodo e confortevole. Disponibile nel colore sabbia e rosa polvere.

