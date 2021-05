Shorts donna: trend del momento

Con la stagione estiva alle porte, bisogna cominciare a riporre gli indumenti invernali per fare spazio a quelli estivi. Tra i tanti capi che non possono mancare, vi sono gli shorts donna, un indumento perfetto per la stagione estiva. Ecco cosa propongono le tendenze e le proposte sul sito di Amazon.

Shorts donna

Noti anche come pantaloncini, sono un capo perfetto per la stagione estiva proprio perché molto leggeri, comodi e alla moda. Si trovano in tantissimi modelli e fantasie, ognuno adatto a determinate occasioni e momenti da sfoggiare nel corso della giornata oppure la sera durante una festa sulla spiaggia o un aperitivo in città. Gli shorts donna in jeans sono adatti per chi predilige look sportivi e stanno benissimo sia con i top che con le magliette.

Si trovano anche modelli di bermuda oppure a ciclista che arrivano al ginocchio e perfetti da abbinare a dei top oppure delle t-shirts per un look sportivo e casual al tempo stesso, magari con delle scarpe da ginnastica ai piedi. Per un look più elegante, sono l’ideale gli shorts in jeans, da sempre un must have oppure cargo che hanno un taglio classico.

Sono disponibili sia lunghi fino al ginocchio, ma anche più corti e si possono abbinare con una camicia annodata in vita. In commercio si trovano anche completi o set che comprendono la canotta oppure gli shorts donna in vari modelli e stampe. Ci sono sia modelli più classici che sportivi in modo da abbinarli per qualsiasi occasione e momento.

Non sono un capo, come si pensa, soltanto per chi ha una splendida silhouette, ma vanno bene per il fisico di ogni donna. La cosa importante è scegliere un capo che permetta di sentirsi a proprio agio e di stare bene. Per le curvy è meglio puntare su shorts donna a tinta unita e a vita alta, al contrario chi ha un fisico tonico può puntare a un capo con stampe e colori chiari.

Shorts donna: trend

Per quanto riguarda questo capo da indossare nella prossima stagione, si consiglia di sfogliare le riviste di moda in modo da dare una occhiata alle ultime tendenze per capire quali sono i modelli più adatti e cosa propongono gli stilisti. Sono pantaloncini molto corti che è possibile scegliere in base al tipo di tessuto, il colore e le varie fantasie.

Si trovano modelli realizzati in tela in cotone verde ed ecrù che sono molto facili da abbinare e stanno benissimo con le scarpe flat in rafia. Saint Laurent li propone a vita alta con la chiusura frontale con bottoni e zip, tasche laterali a soffietto e in pelle per un look grintoso e accattivante al tempo stesso. Le tendenze propongono anche shorts donna in broccato con stampa floreale a vita alta da indossare per il periodo primavera – estate.

Le tendenze primavera – estate propongono diversi modelli di shorts donna: da quelle a vita alta e in maglia aderente sino ad altri che sono ad altezza ginocchio. Chanel li propone nella versione bermuda per un look perfetto da spiaggia. Si contraddistinguono anche per stampe floreali e tessuti arabescati come nei modelli proposti da Dolce & Gabbana.

Per quanto riguarda i colori, si passa dal rosa pastello sino alla nuance crema arrivando anche alla variante color caramello che domina sulle passerelle. I modelli in jeans sono sicuramente un must per la stagione estiva disponibili in varie fantasie, con le frange, i bottoni oppure la zip.

Shorts donna Amazon

Per chi sta pensando a quale modello comprare, Amazon propone varie tipologie approfittando di sconti e offerte da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono trovare diverse informazioni in merito. Qui sotto è possibile trovare una classifica accompagnata da una breve descrizione dei tre migliori modelli di shorts donna tra quelli maggiormente apprezzati e regalati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Grace Karin donna elegante

Sono dei pantaloncini a vita alta con elastico e passanti per la cintura realizzati in poliestere e spandex. Un modello slim che rende la figura slanciata. Sono shorts donna molto eleganti da indossare sia con un top che con la camicia. Realizzati in un tessuto molto leggero e comodo. Hanno la vita alta e sono elasticizzati. Vanno bene in qualsiasi occasione. Hanno tasche e bottoni. Disponibili nei colori blu e nero.

2)Amazon Essentials, pantaloncini da donna

Un modello di shorts in denim realizzato in cotone, poliestere ed elastan. Un capo con tasche laterali e bottoni. Adatto per un look casual e classico. Un tipo di pantaloncino che non può assolutamente mancare nel proprio armadio. Molto comodo come affermano anche le recensioni al riguardo.

3)oodji Ultra donna shorts

Un modello di shorts a trapezio con cerniera che veste molto aderente. Realizzato in tessuti quali poliestere, cotone ed elastan. Hanno la vita alta. Mettono in evidenza la vita in modo da apparire più snelle. Hanno una forma a campana e donano equilibrio alla silhouette. Si adattano a qualsiasi corporatura. Disponibili nel colore nero. Sono un prodotto Amazon’s Choice.

