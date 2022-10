Pamela Perricciolo contro Pamela Prati: Donna Pamela mostra i pagamenti che la showgirl ha ottenuto per le ospitate in tv.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Pamela Prati ha sottolineato di non aver preso un euro per le sue ospitate in tv legate al caso Mark Caltagirone. Donna Pamela, all’anagrafe Pamela Perricciolo, si è immediatamente scagliata contro di lei, smentendo le sue dichiarazioni.

Pamela Perricciolo contro Pamela Prati

“Non ho guadagnato niente da tutto questo“, ha dichiarato Pamela Prati nell’ultima puntata del GF Vip. Il riferimento, ovviamente, è al caso Mark Caltagirone, che l’ha vista protagonista di uno degli scandali più chiacchierati del mondo dello spettacolo. Pamela Perricciolo, sua agente all’epoca del finto matrimonio, ha rotto il silenzio, scagliandosi contro di lei. Donna Pamela sostiene che la Prati abbia guadagnato dalle sue ospitate tv, tanto che ha mostrato le prove.

Le prove di Pamela Perricciolo

La Perricciolo, via Instagram, ha dichiarato:

“Come tutti voi che mi seguite ben sapete io non rispondo mai sui social, ma una cosa questa volta la vorrei dire. Gli accordi con le varie produzioni e i cachet li prendeva direttamente la signora. Ho sentito una frase diversa da quello che già aveva detto a Verissimo. Che lei non ha preso un euro. Beh, è arrivato il momento di dire dire perché però”.

A questo punto, Donna Pamela ha mostrato una email ricevuta il 2 maggio 2019 dalla Rai. Nel ‘documento’ si legge:

“Buongiorno, mi ha appena chiamato la contabilità informandomi che il pagamento è andato avanti, ma è stato bloccato perché risulta un pignoramento a nome della signora Prati. Quindi il bonifico al momento è bloccato. Cordiali saluti”.

Questo dimostra che la Prati veniva pagata per le ospitate in tv, ma non vedeva un euro perché i suoi conti correnti erano pignorati.

Pamela Prati aveva debiti di gioco?

Secondo Dagospia, Pamela aveva dei debiti di gioco ed è questo il motivo per cui i suoi conti correnti erano pignorati. Roberto D’Agostino ha scritto:

“Dagospia, in passato, più volte aveva parato di presunto debiti di gioco di Pamela Prati. Durante un’intervista a Mattino Cinque Roberto D’Agostino aveva detto: ‘Ha un debolezza, il gioco d’azzardo. Quando arrivi al bingo, hai già giocato tutto. La Prati, da una parte, è stata incastrata. La tenevano al guinzaglio. Poi, ci è entrata dentro. Erano complici tutti e tre'”.

Dagospia, in un certo senso, ha dato ragione alla Perricciolo.