Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Pamela Prati ha affrontato per l’ultima volta il caso Mark Caltagirone. Al termine del suo lungo racconto, Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno espresso alcune perplessità e la lite è esplosa in un lampo.

GF Vip: è lite tra Pamela e Sonia

Pamela Prati, durante l’ultima diretta del GF Vip, ha raccontato la sua verità sul caso Mark Caltagirone. La showgirl sarda, a distanza di anni dal finto matrimonio, ha mostrato contenuti inediti e si è detta ancora una volta innocente. Non ha preso in giro il pubblico, ma è stata vittima di una truffa amorosa. La versione di Pamela non ha convinto del tutto le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Quest’ultima, senza troppi giri di parole, ha dichiarato:

“L’unico dubbio è quando lei ha fatto la copertina vestita da sposa. Perché farsi fotografare con l’abito da sposa quando non aveva mai nemmeno visto lo sposo? Ti reputo molto intelligente quindi… Se ti dicono di fare una foto vestita da sposa e non hai mai visto l’uomo che dovresti sposare c’è qualcosa di strano. Non è che ti sei sentita in dovere perché non sapevi come uscirne?”.

Sonia Bruganelli difende Orietta Berti

La Prati, ovviamente, non ha accettato le critiche delle opinioniste e si è scagliata contro di loro. In primis, Pamela ha attaccato Orietta perché ha candidamente ammesso che non le crede. A questo punto, Sonia è intervenuta per prendere le difese della Berti e invitare la Vippona a calmarsi. La Prati ha continuato ad interfacciarsi con loro in modo parecchio aggressivo e la Bruganelli ha perso le staffe:

“Non reagire così Pamela perché sbagli. Noi non ti abbiamo truffato, non ce la puoi avere con noi. Questo atteggiamento non è giusto nei nostri confronti. Noi ti diamo il beneficio del dubbio ci dovresti ringraziare, invece di fare tutta sta scena. Perché cavolo su e dai. Tutti abbiamo vissuto cose sulla nostra pelle, ma non andiamo mesi a guadagnarci soldi in televisione. Non hai guadagnato nulla da questa storia? E dai su ma dai, niente, andava gratis per la gloria. Pamè. Anche se fosse vittima non può parlarci così”.

Pamela Prati contro Sonia Bruganelli

Pamela, come già fatto in passato, ha negato di aver ricevuto dei soldi per andare in tv a parlare di Caltagirone. Ha tuonato: