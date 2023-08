Scopriamo insieme la trama, il cast e qualche curiosità su Fascino Fatale 2, thriller erotico di grande successo. Il secondo capitolo arriverà su Netflix, con tanti nuovi colpi di scena tutti da non perdere.

Fascino Fatale 2: uscita e curiosità

Fascino Fatale è un thriller erotico sudafricano di grande successo, che ha conquistato tutti i telespettatori. Il primo ciclo di episodi è uscito venerdì 7 luglio 2023, ma la serie tv ha già ottenuto dei numeri record, confermando che gli abbonati a Netflix si sono decisamente appassionati a questa storia così affascinante e ricca di colpi di scena. Ma cosa accadrà a questa affascinante serie che racconta la storia di un matrimonio fallito, naufragato nel tradimento e poi precipitato nel sospetto dopo un terribile omicidio? In base alle conferme e alle varie indiscrezioni, quello che è certo è che esiste già un secondo capitolo di Fascino Fatale, con nuovi episodi pronti a debuttare sulla piattaforma e a catturare l’attenzione dei telespettatori. Esistono tante informazioni sul nuovo ciclo di episodi, ma sono tutti contrastanti tra loro. Pare possa esistere una possibilità che la seconda stagione venga resa disponibile già durante il mese di agosto 2023, più precisamente si ipotizza la data di venerdì 4 agosto, ma non c’è ancora nulla di certo. Quello che sembra certo è che tutti gli episodi sono già stati girati e prodotti, per cui sono già pronti per il rilascio.

Il primo capitolo di Fascino Fatale è composto da sette episodi. La serie tv inizialmente era stata pubblicizzata con un rilascio completo di 14 episodi, per cui è normale pensare che anche la seconda stagione sia formata da sette episodi. Ogni episodio solitamente ha una durata di 30-45 minuti. Tra le altre curiosità, possiamo dire che Fascino Fatale è il remake africano di una serie tv messicana di due stagioni, chiamata Dark Desire.



Fascino Fatale 2: trama e cast

Nella seconda stagione sicuramente verrà portata avanti la narrazione di questa storia appassionante che vede come protagonista Nandi, che dovrà ricostruire la sua vita dopo gli avvenimenti che l’hanno circondata in passato. Chi ha seguito il primo ciclo di episodi sa che la serie parla di un matrimonio fallito e naufragato nel tradimento, precipitando poi nel sospetto dopo un terribile omicidio. Una storia ricca di colpi di scena e di momenti di alta tensione, oltre che di alto erotismo, che sicuramente saprà tenere ancora una volta tutti i telespettatori con il fiato sospeso.

Non ci sono ancora molte informazioni sul cast del secondo capitolo della serie tv Fascino Fatale, per cui possiamo elencare i personaggi precedentemente conosciuti: