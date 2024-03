Sandra Hüller è un’attrice tedesca candidata agli Oscar 2024 come miglior attrice protagonista per il film “Anatomia di una caduta”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Oscar, chi è Sandra Hüller: marito e vita privata della star di “Anatomia di una caduta”

Sandra Hüller è una attrice tedesca, nonché candidata agli Oscar 2024 come miglior attrice protagonista per il film “Anatomia di una caduta“. Sandrà è nata a Suhl, il 30 aprile del 1978 e ha quindi 45 anni. E’ figlia di una coppia di insegnanti di Oberhof ed è cresciuta in Turingia. A soli 17 anni si è trasferita a Berlino per studiare recitazione, diplomandosi nel 2000 all’Accademia di Arte Drammatica “Ernst Busch”. Da lì ha iniziato a lavorare con compagnie teatrali regionali per poi far parte, dal 2002 al 2006 del Theater Basel di Basilea, in Svizzera. Nel suo esordio, a 23 anni, interpreta Giulietta, nella famosa opera di Shakespeare “Giulietta e Romeo”. Nel 2006 arriva anche l’esordio nel mondo del cinema, vestendo i panni dell’indemoniata Anneliese Michel nel film “Requiem”, che le è valso il Premio come miglior attrice al Festival di Berlino. La sua carriera prosegue soprattutto nel teatro, anche se l’abbiamo vista recitare in diversi film, quali per esempio: “Vi presento Toni Erdmann”, “Un valzer tra gli scaffali”, “I’m your Man”, “Monaco – Sull’orlo della guerra” e “La zona d’interesse”. Nel 2023 ha recitato anche nel film “Anatomia di una caduta”, che le è valso non solo la candidatura agli Oscar come miglior attrice, ma anche la candidatura al Golden Globe, al Critics Choice Award, al Premio BAFTA e ha ricevuto anche un plauso della critica per la sua interpretazione al Festival di Cannes. Nella vita di tutti i giorni Sandra Hüller è una donna solare e simpatica, mai sopra le righe. E’ una persona molto riservata quindi sappiamo poco della sua vita privata. E’ sposata, ma non si conosce l’identità del marito, e insieme hanno una figlia di 12 anni.

Sandra Hüller candidata agli Oscar 2024 come miglior attrice protagonista

Sandra Hüller è un’attrice tedesca e, come abbiamo visto, è una delle candidate agli Oscar 2024 come miglior attrice protagonista. Il film che le è valso la candidatura è “Anatomia di una caduta”, film del 2023 diretto da Justine Triet e vincitore della Palma d’Oro alla 76esima edizione del Festival di Cannes. La protagonista, Sandra, vive con il marito Samuel e loro figlio ipovedente Daniel in una località remota in montagna da circa un anno. Un giorno il marito Samuel viene ritrovato morto ai piedi della loro casa, verosimilmente precipitato dal balcone. Sandra diventa però la prima sospettata. Si tratta quindi di un thriller legale che, tra l’altro, è anche candidato agli Oscar 2024 come miglior film, come miglior regia, come miglior sceneggiatura originale e come miglior montaggio. Appuntamento per domenica 10 marzo 2024 per sapere se Sandra Hüller vincerà o meno l’Oscar.

