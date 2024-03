Nona Sobo è l’attrice protagonista della serie tv Entrevìas, disponibile su Netflix. Un’attrice molto giovane, all’inizio della sua carriera, ma pronta a brillare grazie al suo grande talento.

Chi è Nona Sobo: altezza e biografia dell’attrice di Entrevìas

Nona Sobo è un’attrice molto giovane, che sta brillando nel ruolo di protagonista della serie tv Entrevìas, disponibile su Netflix. È nata in Thailandia il 2 marzo 2000 e ha 23 anni, appena compiuti. Il suo vero nome è Mariona Soley Bosch, ma tutti la conoscono come Nona Sobo. Questo nome d’arte è preso dalle prime sillabe dei suoi due cognomi. L’attrice è stata adottata quando aveva solo 2 anni, per questo è cresciuta a Barcellona, dove ha vissuto con la famiglia adottiva. La sua passione per la recitazione è nata quando era molto giovane e già a 14 anni ha iniziato ad apparire in diversi spot pubblicitari. Il suo ruolo di maggiore successo è quello di Irene, protagonista di Entrevìas, serie tv disponibile su Netflix. Il ruolo di Irene è stato il suo debutto e in un’intervista ha raccontato che stava cercando un altro lavoro quando l’hanno scoperta. Essendo la sua prima serie tv, ha preso lezioni di recitazione e dizione a lungo, cosa che ci hanno tenuto a sottolineare anche i responsabili della produzione, come Paolo Vasile. “Ha molto entusiasmo e disciplina. Prevedo un futuro luminoso per lei, perché è una gran lavoratrice” ha dichiarato. Il successo della serie spagnola ha aperto le porte ad un altro fenomeno attuale, Benvenuto nell’Eden, uno spettacolo che ha appena confermato la sua seconda stagione e Nona Sobo sarà presente nel cast. Per il momento altri progetti futuri dell’attrice sono sconosciuti, ma si può seguire il suo profilo Instagram per altre novità, dove è molto attiva e condivide anche diversi scatti con il fidanzato Carlos Uraga.

Nona Sobo: il ruolo di Irene

Entrevìas è una serie tv spagnola che ha debuttato su Netflix con la sua seconda stagione. La serie è già andata in onda sul canale Telecinco, di Mediaset Spagna, ed è creata da David Bermejo e Aitor Gabilondo come produttore esecutivo. La serie racconta la storia dell’ex ufficiale militare Tirso Abantos, che gestisce un negozio di ferramente. La sua vita tranquilla viene sconvolta quando si presenta alla sua porta la nipote Irene. La convivenza tra i due si rivelerà molto complicata, perché sono molto diversi e perché la giovane inizia a frequentare delle brutte persone del quartiere. Per aiutare la nipote a seguire la strada giusta, questo nonno eroe andrà a caccia di malviventi, con l’aiuto del poliziotto corrotto Ezequiel, molto scaltro, che approfitterà di questa situazione per cambiare vita. Nella seconda stagione, disponibile su Netflix, questo nonno inizierà a collaborare con la polizia, mentre la nipote confesserà di essere stata violentata. L’uomo è disposto a tutto per difenderla e vuole trovare i colpevoli per farli arrestare. Nona Sobo interpreta il ruolo di Irene, una ragazza che arriva a casa del nonno e inizia a frequentare delle brutte persone, cacciandosi in guai che portano l’ex ufficiale ad intervenire con la forza.